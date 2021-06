Vanhan Pappilan pihamaa täyttyi upeista pyöristä

Keski-Suomen Konepyöräseura ry on vanhojen moottoripyörien harrastajien yhdistys.

Seuran kotipaikka on Jyväskylä ja toiminta-alueena pääasiassa Keski-Suomen maakunta. Seuran toiminta alkoi muutaman paikallisen harrastajan toimesta syyskuussa 1981. Maaliskuussa 1983 tapahtui järjestäytyminen kerhoksi ja yhdistysrekisteriin Konepyöräseura merkittiin 17.8.1994. Toiminnan tarkoituksena on edistää vanhojen ja historiallisesti arvokkaiden moottoripyörien entistämistä ja säilyttämistä.



Seura pyrkii ylläpitämään perinteistä motoristiveljeyden henkeä. Kuukausikokousten lisäksi seura järjestää myös vanhoille moottoripyörille tarkoitettuja erilaisia retkeilyajoja, kuten kesäiset maanantaiajot. Maanantaina 7.6. konepyöräseuralaiset suuntasivat Toivakkaan ja tutustuivat Toivakan kirkon kattomaalauksiin.

– Olin heidän oppaanaan, sillä tulin aikoinaan tuntemaan hyvin taiteilija Pellervo Lukumiehen. Työskentelin kesällä 1973 Lukumiehen apurina tehden kattomaalausten pohjatyöt. Lukumies maalasi näiden pohjien päälle taideteoksensa yön hiljaisina hetkinä, kertoo 16-vuotiaana apupoikana toiminut Jukka Bågman.

Bågman kertoi Lukumiehen nähneen suuren vaivan myös telineitten rakentamisessa. Telineet liikkuivat taljan varassa eri puolille kattoa.

– Telineitä voitiin laskea ja nostaa tilanteen mukaan. Se ei ollut ihan tavallista taiteen tekemistä, vaan vaati paljon lähes insinööritaitoja. Sitä kävivät oppineemmatkin ihmettelemässä, toteaa Bågman.



Motoristit pitivät näkemästään ja siirtyivät kirkonmäeltä Vanhaan Pappilaan. Siellä heitä odottivat pitäjäseuralaiset makoisten pullakahvien kera. Lisäksi grillikatoksessa tirisivät hyvät makkarat.

– Vieraita kiinnosti pappilan miljöö, kuten veteraanikorsu tykkeineen ja varsinkin perinnemuseo esineineen. Museo sai heiltä tunnustusta ja ihailua. Hauskan päivän jälkeen iltayhdeksältä motoristit päräyttivät pyöränsä käyntiin ja suuntasivat kukin kotimatkalle.

Konepyöräseuralaisilta suuren kiitoksen saavat Toivakan seurakunnan suntio ja Pitäjäseura väki vieraanvaraisuudestaan.

Veikko Ripatti