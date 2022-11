Valon kylä täytti viisi vuotta!

Valon kylä tapahtuma on syntynyt 2018 uuden vuoden aattona, kun Uuraisten 4H:n entinen toiminnanjohtaja Anni Ström (os.Tuikkanen) sai villin ajatuksen. Tämä idea ja ajatus ihmisiä, sekä toimijoita yhdistävästä tapahtumasta on kantanut meidät läpi koronavuosienkin tähän päivään, ilman, että yksikään vuosi olisi tällä tapahtumalla jäänyt väliin. Olemme toki joutuneet mukautumaan ajan henkeen ja viettämään tapahtumaa viimeiset vuodet pääosin ulkona, mutta perjantaina 28.10.2022 pääsimme nauttimaan valoista ja tapahtuman lämpimästä tunnelmasta myös useissa eri sisätiloissa. Valon kylä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna kävijöitä olikin jo arviolta 800 henkilöä.. On ollut upeaa nähdä vuosi vuodelta, kuinka tapahtuma kasvaa ja yhä enemmän ihmisiä valaisee omia pihojaan ja innostuu tavalla tai toisella olemaan mukana tässä valon juhlassa.

Valon kaupunki Jyväskylä tukee tapahtumaa ja on Uuraisten Valon kylälle kuin kummisetä. Myös Uuraisten kunta tukee tapahtumaa vuosittain avustuksella. Valon kylä on pienelle yhdistyksellemme suuri ponnistus, mutta joka vuosi se on ollut kaiken työn arvoinen, kun pääseemme näkemään iloiset ihmiset yhdessä kylällä tuomassa valoa pimeään.

Tänä vuonna olemme tapahtumassa myös halunneet tuoda näkyväksi tukemme Ukrainalle valaisemalla julkisivun sinikeltaiseksi. Koulukeskuksen julkisivun silueteista erityiskiitos kuvaamataidon opettaja Varpu Hautalalle, sekä hänen oppilailleen.



Jokaisena vuonna Uuraisten kylältä on myös lähtenyt entistä enemmän toimijoita mukaan luomaan yhdessä tätä kaikkea ja tapahtumasta onkin kasvanut koko kylän yhteinen tekemisen juhla. Toivomme, että se valon pilkahduksen tunne, joka syntyy siinä hetkessä, kun katselemme yhdessä koko kylän kesken kirjaston tarjoamaa upeaa ilotulitusta leinikinpuistossa ja taputamme samalla kun lasten ilon kiljahdukset raikuvat pimeässä; se tunne, se antaa meille kaikille toivoa valosta myös huomenna.

Mukana tapahtumaa rakentamassa on ollut Uuraisten kunta, Uuraisten kirjasto ja kulttuuritoimi, Valon kaupunki Jyväskylä, Koulukeskus, Uuraisten urheiluautoilijat, Uuraisten seurakunta, Uuraisten Raiku, Helluntaiseurakunta, Hankekuraattorit ja tukarit, Kyynämöisten vanhempaintoimikunta, MLL Uuraisten paikallisyhdistys, Selma, Martat, Liinat, Perhekeskus, Neuvola, Eläkeliitto, Sale, Apteekki, Uuraisten VPK, Partio, kaivutyö Salmela, sekä monet muut.

teksti Micaela Raudasoja

kuvat Heikki Eloranta, Hanna Lahtinen