Valmius- ja varautumisasiat esillä SPR:n osastossa

Keski-Suomi on maaliskuun lopulla tulvillaan pakolaisvirtaa. Uurainen on niin lähellä kaupunkia, että sijoitettavia riittänee tännekin.

– Ette ole yksin varustautumassa tämän poikkeuksellisen ajan haasteisiin ja Ukrainan auttamiseen. Tämä on yhteistyötä, rauhoitti SPR:n Länsi-Suomen valmiuden ja varautumisen asiantuntija Tave Rautiainen Uuraisten osaston väkeä kevätkokouksessa Rivikuukassa.

– Nämä ovat isoja asioita eikä niiden järjestämistä ole vielä loppuun asti linjattu. Toistaiseksi on selvitty hyvin ilman ikäviä lieveilmiöitä, Rautiainen kertoi.

Osa pakolaisista tulee Viron kautta Suomeen ja täältä Saksaan. Suomea käytetään myös välitysmaana Ruotsiin pyrkimiselle. Kaikissa tapauksissa ihmisenä ihmiselle oleminen on pakolaisen kohtelussa ensiarvoisen tärkeätä. Vapaaehtoisia tarvitaan odottamattoman paljon. Maahan saapuneen on etuja saadakseen ilmoittauduttava poliisille tai vastaanottokeskuksiin ja sitten voi mennä kotimajoitukseen, jollaista myös on tarjolla.

Uuraisillakin vapaa-aikasuunnittelijana toiminut, nykyään SPR:n maahanmuuttotyön ja itsenäistymisen tuen koordinaattori Milla Ukkonen vetää tuiki tarpeellisia kotouttamisen kursseja SPR:n piirissä.

Punaisen Ristin kantava ajatus on, että moninaisuus ja monikulttuurisuus on osana järjestön kaikkia toimintamuotoja.Ne tuovat yhteen eri taustaisia ihmisiä esimerkiksi terveys-, valmius- ja ystävätoiminnan parissa.

Uuraisillakin järjestetään tänä iltana oma ystäväkurssi, jossa opiskellaan kanssaihmisen kohtaamista.

Uuraisilla liikkeissä olleet keräyslippaat ovat täyttyneet hyvin.

– Lisää vastaanottokeskuksia tarvitaan, eikä tämä tilanne tule tähän päättymään. Kaikenlainen apu on tarpeen. Uurainen saa käytännön apua Jyväskylästä, kertoi Tave Rautiainen. Erikoisen tarkkaan Rautiaista kuunteli peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, joka vei kokouksesta terveisiä kunnanvaltuuston kokoukseen.

Punainen Risti on saanut viime päivinä paljon materiaaliavun tarjouksia ihmisiltä. Kansainvälinen Punainen Risti ja Ukrainan Punainen Risti ovat kuitenkin pyytäneet, että yksittäisten tavara-, ruoka- ja vaatelahjoitusten sijaan ihmiset lahjoittaisivat rahaa koordinoituun avustusoperaatioon.

Punainen Risti hankkii ja jakaa materiaaliavun keskitetysti, sillä se on tehokkaampaa kuin yksittäisten pienempien kuormien lähettäminen. Samalla varmistetaan, että tarvikkeet ovat laadukkaita ja vastaavat juuri oikeaan tarpeeseen. Suunnittelemattomista, yksityisistä avustuskuormista voi sen sijaan pahimmassa tapauksessa olla jopa haittaa.

Tellervo Lehtoranta