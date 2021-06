Uutta virtaa Uuraisten valtuustoon

Uuraisten kunnanvaltuustoon valittiin seitsemän uutta jäsentä.



Petri Huutonen, 32, (ps.) Höytiältä on valtuustossa ensikertalainen. Hän on asunut vähän aikaa poissa Uuraisilta, mutta on nyt paluumuuttajana kotitalossaan. Puoluevalinta oli hänelle itsestäänselvyys.

– Kunnan hankintojen järjestäminen, mitä ne maksavat, mitä tuottavat ja mitä menoja niistä koituu, on asia, joihin haluan ottaa kantaa. Suuri toive olisi päästä tekniseen lautakuntaan. Myös yrittäjien asiat ovat minulle tärkeitä. Kummatkin vaativat aikaa ja paneutumista, mutta parhaani teen molempien suhteen.

Petri arvelee, että hän on saanut työnsä kautta näkyvyyttä ja että hänelle osui vaaleissa sopiva sauma. Tyynesti hän odottaa, mitä paikkojen jaossa on tulossa. Petri on yksi Höytiän kolmesta perussuomalaisvaltuutetusta. – Totta kai yritämme saada Höytiän asiat kuntoon, mutta kokonaisvaltaisesti valtuutettuna asioita pitää ajatella.

Eerika Koskinen-Koivisto, 40, (sd.) muutti Jokihaaran Oikariin 2016 ja perheellä tarkoituksena on jäädäkin kuntaan. Ammatiltaan hän on tutkija yliopistossa, tohtorisnainen. Hän tutkii tehtävässään pienten taajamien ihmisten kiinnostuksen kohteita ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Puoluetta hän mietti vain hetkisen, mutta kun valtakunnan päättäjädemarit ovat hänelle tuttuja, niin asia ratkesi. Eerika uskoo, että häntä äänestivät lähinnä perheelliset naiset. Liinojen kautta hän on myös tutustunut uuraislaisiin ja arvostaa kovasti heidän tekemäänsä yhteisöllistä työtä.

Eerikaa kiinnostavat sivistyspuolen asiat. Opetusala ei ole hänelle uutta, sillä hän on opettanut kaikissa mahdollisissa kouluissa ala-asteen oppilaitoksesta lähtien kansalaisopistoon ja yliopistoon saakka. Koulu- ja lukioikäisten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on hänestä tärkeää. Myös julkisen liikenteen hän laittaisi Uuraisilla kuntoon. Kaupunkiinkin harrastuksiin pitäisi päästä ilman omaa autoa.

– Pienten paikkakuntien elinvoima säilyy vain osallistumisen kautta. Siksi mahdollisuus osallistua on kaikille turvattava, tietää Eerika.

Jyrki Paanasella, 50, (kd.) Jokihaarasta on takanaan kaksi kautta parinkymmenen vuoden takaa. Saatuaan kunnan työnantajaksi hän jättäytyi pois, mutta nyt itsenäisenä yrittäjänä mieli tekee taas vaikuttamaan.

– Oli todella yllätys. Ajattelin, että istuvasta valtuustosta olisivat läpimenijät ja Anne Pihlin ja Jukka Paulamäen arvelin keräävän kovasti ääniä, niin kuin sitten tekivätkin, vaikka jäivät varasijoille, kertoo Jyrki.

Jyrkiä kiinnostavat erikoisesti sosiaalipuolen asiat, joiden kanssa hän on tullut tutuksi Uuraspajassa työskennellessään. Kovasti häntä huolettaa myös sote ja sen vaikutus. Uuden maakuntamallin kanssa pitäisi tulla tutuksi ja saada yhteys maakunnan päättäjiin ja oma edustajakin asioista päättämään.

Nykyisten yritysten mahdollisuuksien luominen ja elinvoimaisuuden tukeminen on hänelle myös erittäin tärkeä. Kun yritykset voivat hyvin, silloin väelle riittää töitä.

Lautakuntapaikkojen suhteen Jyrki on varovainen. – Toki kaikki valtuustoon tulevat asiat ovat kiinnostavia ja valtuutettuna niihin on otettava kantaa. Kun paikkoja nyt kohta ruvetaan jakamaan, täytyy katsoa, miten ohjata voimavaransa.

Tellervo Lehtoranta