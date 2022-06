Uusi urheilukenttä on nappiosuma

Uuraisten kunnan strategiaa toteutettiin nyt isolla kädellä. Keskusurheilukenttä peruskorjattiin käyttäjien toiveita kuunnellen ja tuotiin nykyaikaan edellisen sukupolven syntyajoilta. Upouuden kentän avajaisia vietettiin monilajisesti viime sunnuntaina arvovaltaisen ministerivierailun ja tyytyväisten käyttäjätahojen äänenpainoin.

Yleisurheilupaikat eri lajeille ovat nyt liikkumaan houkuttelevia ja hyväpohjaisia, joita kunnanjohtaja Juha Valkama ehti avajaispäivänä monen muun tavoin testaamaan. – Satasen pohjat on nyt minulle 16,51 ja aika on tehty rikottavaksi. Hyvä on alusta täällä, Valkama somettaa haastemielessä toisillekin avajaispäivän iltapuolella.

Juoksuradan sisällä oleva alue on nyt erinomainen alue monille palloilulajeille. Uuteen liikuntapuistoon kuuluvat myös 3-kenttäinen mailapelialue sekä jääurheiluun muuntuva, laidoin varustettu hiekkakenttä. Läheltä löytyvät lisäksi muun muassa koulukeskuksen mainiot sisäliikuntatilat kuntosaleineen, frisbeegolf- ja pump track-alueet, hiihto- ja kuntoiluratoja sekä maastopyöräilyradat.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Uuraisten keskusurheilukentän perusparannushankkeeseen 160 000 euroa. Kokonaiskustannus kentän peruskorjaukseen oli yli 900 000 euroa.

Hankkeen lopullinen valmistuminen viivästyi viime syksyltä tähän alkukesään, mutta syynä ei ollut urakoitsijoiden hitaus eikä rahoituksen loppuminen kesken, vaan käytännön järkisyy: sääolot rakentamisen loppuvaiheessa. Pintasilaukset haluttiin tehdä silloin, kun sää sallii eli suosiolla odotettiin kuivaa kevättä.

TIEDE- JA KULTTUURIMINISTERI Petri Honkoselle Uurainen on ennestään hyvin tuttu paikka. Hän on saarijärveläinen eli Pylkönmäen poikia alkujaan. Uuraisilla hän on vieraillut monta kertaa ja nähnyt omin silmin paikkakunnan palvelujen kehityksen.

Avajaisissa hän vaihtoi ajatuksia sekä kunnan johdon että urheiluväen, esimerkiksi Raiun Erkki Kuparin kanssa.

– Kun nyt katson ympärilleni, tuntuu uskomattomalta, että vielä vuosi sitten tässä oli 1950-luvulta peräisin oleva hiekkamurskekenttä, jota oli toki vuosien mittaan korjailtu, mutta ei se enää nykyajan vaatimuksia täyttänyt, ministeri Honkonen totesi.

– Nyt täällä voidaan kainostelematta puhua Uuraisten liikuntapuistosta, jota täydentävät koulukeskuksen ja ympäristön monipuoliset ja hyvät liikuntapaikat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa Honkosen mukaan kuntia kuulemaan palvelurakentamisessa käyttäjiä herkällä korvalla ja osallistamaan kuntalaisia liikuntapaikkojen suunnittelussa.

– Uuraisilla näin on tehty ja aivan oikealla tavalla, on luotu tilanne, jossa kaikki voittavat. Tyytyväiset, liikuntaolosuhteistaan ylpeät, eri ikäiset käyttäjät liikkuvat entistäkin suuremmalla innolla, jolloin monia sairauksia voidaan saada ennaltaehkäistyä, mikä on tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

AKTIIVILIIKKUJA, MELKOISEN TUORE kunnan vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivill kehuu Uuraista ”hirveän aktiivisten ihmisten kunnaksi”.

– Tämä kenttäprojekti on vaatinut valtavasti ymmärrystä ja yhteistyötä eri toimijoiden, järjestöjen ja seurojen kanssa kunnan päävastuunkannon lisäksi. Lopputulos on nyt tässä, huikaisevan upea ja toimiva kokonaisuus, hän hehkuttaa.

Aktiivisuus heijastui myös avajaisten ohjelmassa, johon äkkiä katsoen ensimmäisenä oikeana kesäviikonvaihteena näyttäisi osallistuneen kaikki suinkin kynnelle kykenevät tahot. Kuuluttajana esimerkiksi toimi ”Mister yleisurheilu” ja kyläurheiluaktiivi Reijo Länkinen. Jalkapallomatsit avajaisissa hoituivat pitkälle Raiun Viivi Pekkarisen vastuulla ja näkyvästi mukana oli järjestöistä esimerkiksi Eläkeliitto.

Perinteiset liikuntapaikkojen puurtajahahmot olivat luonnollisesti keskiössä uuden liikuntapaikan avajaisissa. – Sain ”omiltani” kenttälapion tänään lahjaksi, mutta en taida tehdä tästä työvälinettä. Vaikuttaa tosi näppärältä välineeltä kotipihan hommiin, vastasi Jari Mäkinen, Uuraisten kunnan vastuullinen liikuntapaikkojen hoitaja.

Mäkinen oli alkuun harrastajana ja sittemmin virallisena kenttämiehenä jo vuodesta 1986 eli kaikkiaan kentänhuoltoa on takana noin 40 vuotta.

– Olen pelannut jalkapalloa jo ihan vanhalla kentällä, sitten sillä 50-luvulla tehdyllä ja välillä pelattiin vuosi betonitehtaan kentälläkin. Olen siis ajanut loppuun parikin kenttää, nyt on sitten uusi otettu käsittelyyn, mies kuittaa hurtilla huumorillaan.