Uusi hierontapalvelu Toivakassa

Toivakantiellä sijaitsevassa Kosmetologipalvelu Anna-Marian tiloissa aloittaa Mia Heimonen hierontayrityksen. Mia on kouluttautunut vuonna 2001 parturikampaajaksi ja työskentelee edelleen myös siinä ammatissa. Samanaikaisesti Mia opiskelee hierojaksi Jyväskylän Gradialla.

– Valmistun syyskuussa ja tähän mennessä olen suorittanut opinnot tuki- ja liikuntaelinvaivoista, kansansairauksista ja anatomiasta. Näin ollen minulla on perusvalmiudet hierontaan, vaikka tarjoankin vielä hierontaa opiskelijana, toteaa Mia.

– On mukava, että löytyi tällainen huoneisto ja yhteistyökumppani yrityksen aloittamiselle, hän lisää.

Hierontapäivät vuorottelevat Anna-Marian kosmetologipalvelun kanssa.

– Jaamme saman tilan ja silloin kun Anna-Maria ei käytä tiloja, ne ovat minun käytettävissä. Jyväskylän työ ja opinnot vielä vähän rajoittavat hierojan töitäni, mutta vapaita aikoja voi tiedustella puhelimella.

Toivakkalainen Mia asuu Ruuhimäen kylällä perheensä kanssa.

– Mielelläni siirryn työskentelemään omaan kotikuntaani ja näin lisäämään paikallista palvelutarjontaa. Työmatkan lyhentyessä jää myös enemmän aikaa perheelle.

Puolison lisäksi Mian perheeseen kuuluvat 15- ja 11-vuotiaat pojat. Ruuhimäen kodissa odottavat myös kolme koiraa. Karjalankarhukoiran, pohjanpystykorvan ja mäyräkoiran ulkoiluttaminen on Mian arkista harrastus- ja kuntoilutoimintaa.

– Mieheni käy koirien kanssa metsälläkin. Lisäksi harrastan erilaisia neuletöitä, Mia Heimonen kertoo.

Veikko Ripatti