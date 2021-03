Uuraisten valtuustossa käsiteltiin tekonurmikentän pinnoitetta: Vääntöä ruohonjuuritasolla

Maanantaina käytiin Uuraisten kunnanvaltuustossa varsin värikäs keskustelu liikuntapuistohankkeen tekonurmesta.

Valituksi tuli kunnanhallituksen pohjaehdotus, jonka perusteella valittiin tämänhetkisen tietämyksen mukaisesti ympäristöystävällisin ja monikäyttöisin vaihtoehto BioFlex, joka sekin on toki muovia. Tämä tekonurmitäyte täyttää parhaiten tilaajan siltä edellyttämät ominaisuudet, eli on täyteaineen ympäristöystävällisyyden osalta standardin täyttävä aine, saanut FIFA-hyväksynnän ja soveltuu mahdollisimman hyvin sekä jalkapallon, että pesäpallon pelaamiseen. Pinnoite maksaa esityksen mukaan noin 250 000 euroa. Tuote on lanseerattu muutama vuosi sitten, joten pitkän aikavälin kokemuksia siitä ei ole.

Perinteisemmän ja tutkitumman, mutta pesäpallolle huonommin soveltuvan ja epäekologisemmaksi mielletyn kierrätyskumirouhetta sisältävän SBR-pintaisen kentän toteuttaminen olisi maksanut noin 185 000 euroa.

– Yhden urakoitsijan malli on kustannustehokkain ja riskittömin.



Kunnanhallitus katsoi kokonaisuutena järkeväksi esittää valtuustolle tarvittavan 60 000 euron lisämäärärahan lisäystä, jotta lopputulos vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla rakennustoimikunnan ja käyttäjäryhmien odotuksia sekä toiveita.

– Kunpa olisi ollut viikko enempi valmisteluaikaa, mutta joskus menee tiukille. Käytännössä kokonaisurakan aikataulu sanelee kokonaisuutta, myönsi tekninen johtaja Janne Koskenkorva ja kertoi avanneensa kieltämättä mutkikasta kokonaisuutta puhelimessa lähes kaikille valtuutetuille viime päivien aikana.

Urheilukentän kokonaisurakasta ilman tekonurmea käytiin kova kisa, jonka voitti Destia Oy Kunnossapitopalvelut, hintaan 596 000 euroa.

– Yhden urakoitsijan malli on kustannustehokkain ja riskittömin, joten menemme eteenpäin hankintalain mahdollistaman pääurakoitsijan lisätyötarjouksen kautta. Syy, miksi tekonurmi ei alun perin ollut mukana kokonaistarjouksessa kuin optiona, oli se, että kilpailutuksessa halusimme välttää kieroutuneen markkinatilanteen luoman monopoliaseman vaikutukset kokonaishintaan. Käytännössä Suomessa on vain yksi toimija, jolla on mahdollisuus meidän vaatimat ominaisuudet täyttävä tekonurmi toimittaa, Janne Koskenkorva selvitti.

-Luottamus valmisteluun kärsi ja loppusummasta jäi iso kysymysmerkki.



Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sari Rimmi (sd.) kyseenalaisti useaan otteeseen Koskenkorvan tekemän valmistelutyön ja sen eri vaiheiden tiedottamisen valtuutetuille. Hän ei myöskään ollut vakuuttunut, että kokonaiskustannukset pysyvät nyt annettujen summien puitteissa.

– Valmistelussa ja esittelyssä oli puutteita ja epäselvyyksiä esitettyjen summien suhteen: mikä oli arvioitu, mikä sovittu ja mikä yleensäkään minnekään dokumentoitu pinnoitteen hinta. Riittääkö pinnoitteeseen tänään valtuuston myöntämä 60 000 euron lisärahoitus, vai tarvitaanko alkuperäisen kustannustason pohjalta määriteltynä jopa 120 000 euroa lisää rahaa kunnalta, jää nähtäväksi. Luottamus valmisteluun kärsi ja loppusummasta jäi iso kysymysmerkki, Rimmi totesi.

Valtaosa valtuutetuista kuitenkin luotti Koskenkorvan ammattitaitoon ja kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin äänin 17-4, eikä asiaa palautettu valmisteluun Sari Rimmin vastaehdotuksen mukaisesti. Rimmi jätti asiasta eriävän mielipiteen, johon yhtyivät valtuutetut Ilkka Mäkäräinen (ps) ja Satu Nieminen (ps). Heidän lisäkseen myös Pia Bärlund (kok) äänesti pohjaehdotusta vastaan.

Hanna Lahtinen