Uuraisten uuden urheilukentän avajaisia juhlitaan keväällä

Uuraisten urheilukenttäprojekti on edennyt mallikkaasti ja kesän lopulla oltiin vielä yli puolitoista kuukautta etuajassa, vaikka työmaan edetessä työmäärä lisääntyi suunnitellusta mm. louhimistöiden ja löytyneiden lähteiden vuoksi. Avajaisia suunniteltiin lokakuun loppupuolelle. Viime viikkoina ohikulkijat ovat huomanneet, että työn touhu on hiljentynyt, eikä kenttätyömaalla ole tapahtunut oikein mitään.

Kenttä on kuitenkin ollut erittäin huolellisen tarkkailun alla koko ajan, esimerkiksi kastepisteitä on seurattu tarkkaan. Syyskuu oli kylmä ja kostea, ja kelit vaihtelivat niin äkkiarvaamatta, että suotuisaa hetkeä viimeiseen silaukseen, eli punaisen ruiskupinnoitteen levitykselle juoksuradoille ja muille suorituspaikoille, ei tullut. Pinnoitus vaatii riittävän lämpimän ja kuivan sään, jotta lopputulos on kestävä ja laadusta ei luonnollisestikaan haluttu tinkiä. Suurella kentällä huputuskaan ei ollut vaihtoehto, ruiskupinnoitustöitä ei voi tehdä telttaolosuhteissa.

-Nyt lokakuussa tulivat vastaan jo vuorokausilämpötilan suuret vaihtelut. Vaikka yö olisikin ollut sateeton, niin on ollut niin kylmää, että kosteus ei ole ehtinyt haihtua päivällä, Brado Oy:n rakennuttajakonsultti Tommi Herva sanoo.

Perjantaina 15.10. tehtiin lopullinen päätös.

-Tänään pidettiin ylimääräinen työmaakokous rakennustoimikunnan, rakennuttajakonsultin ja urakoitsijan välillä ja päätimme, että pinnoittaminen siirtyy kevääseen, kertoo Uuraisten kunnan tekninen johtaja Janne Koskenkorva.

Siirtyminen harmittaa kaikkia osapuolia, mutta ensi kesänä Uuraisilla joka tapauksessa urheillaan jo valmiilla uudella ja monipuolisella areenalla.

-Alihankkijamme Unisportin mukaan on aivan poikkeuksellista, että syyskuussa ei näitä töitä voida tehdä, mutta nyt kävi näin. Arviolta noin viikon työ jäi tältä syksyltä tekemättä ja kevään keleistä tietenkin riippuu, mutta toivottavasti jo huhtikuussa pääsisimme lopettamaan urakan, kertoo Destian työmaapäällikkö Riikka Venäläinen.

-Asia on myös sopimusjuridisesti käyty läpi, oleellista oli, että kokonaisuus on edennyt hyväksyttyjen aikataulujen, sopimusten ja työmaapöytäkirjojen sisältöjen mukaisesti ja todellakin reilusti etuajassa, mutta keleille kukaan meistä ei voi mitään, Koskenkorva lisää. Juridisesti sopimusasiakirjat antavat tällaisissa tapauksissa urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavan turvan sekä tilaajalle, että urakoitsijalle.

Sumu ja kosteus olivat vahvasti läsnä myös perjantaiaamuna. Pinnoitetusta osasta näkee jo hyvin, miltä kenttä tulee näyttämään valmiina.

Virallinen urakanluovutus olisi ollut vasta joulukuun ensimmäisenä päivänä, mutta päätöstä töiden siirtämisestä keväälle ei haluttu lykätä sinne saakka.

-Nyt kun päätös on tehty, pääsemme valmistautumaan talvikauteen ja luistelualueiden tekoon. Kenttä säilyy työmaa-alueena talven yli, mutta jääalueet ovat toiminnassa normaaliin tapaan. Mitään kustannuksia kunnalle tai kuntalaisille ei siirrosta synny, mutta urakoitsijalle toki aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia suojauksien purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta ja pinnan pesusta keväällä, Koskenkorva kertoo.

Työmaakokouksissa on ollut mukana myös luottamushenkilöiden edustajat.

-Kokouksissa on aina ollut luottamuksellinen ilmapiiri ja koska hommat etenivät niin hienosti, niin avajaisiakin alettiin miettimään jo lokakuulle, mutta juhlitaan uutta kenttää sitten keväällä, Liisa Stenman-Kässi sanoo.

-Minun näkövinkkelistä työmaa on edennyt hyvin ja selkeästi ilman mitään ylimääräisiä vääntöjä, kysymyksiinkin on aina saanut hyvät ja perustellut vastaukset. Kyllä on kehdannut katsella ohi kulkiessa, Janne Kari lisää.

Hanna Lahtinen