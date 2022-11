Uuraisten seurakunnalla on hyvät edellytykset jatkaa itsenäisenä

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi viime lauantaina ja ensi sunnuntaina on varsinainen vaalipäivä ja Uuraisten kirkko saa taas toimia vaalihuoneistona.

Uuraisten listalla on totuttu näkemään yksi nimi vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Pitkään kirkkovaltuuston puheenjohtajanakin toiminut Timo Kässi päättää uransa tähän kauteen. Vaikka 24 vuotta on pitkä ura, kalpenee se silti hiukan mummu Tyyne Kässille, joka viihtyi kirkkovaltuustossa 40 vuotta, Tyynen isä August Vanhala taas toimi kirkkoväärtinä. Toki samaa sukua on yhä edelleen ehdokkaana seurakunnalliseen päätöksentekoon.

Timo Kässi lähti mukaan paitsi suvun esimerkin vuoksi, myös siksi, että halusi tuoda ”tavallisen syntisäkin” ääntä päätöksentekoon.

– Nyt oli mielestäni hyvä hetki lopettaa ja antaa nuoremmille tilaa, onneksi ehdokkaita saatiin kuitenkin niin paljon, että sopuvaaleilta vältyttiin. Kirkkoneuvoston kokouksetkin saattoivat kestää viitisen tuntia, nyt jää aikaa muuhunkin, hän sanoo. Se muu on esimerkiksi Nuorisoseurantalon karaokekerho, mistä Kässi on innostunut ja tietysti kirkkokuoro, jonne hän toivoo erityisesti lisää miesääniä.

Saattaisi kuvitella, että toimiminen kirkkovaltuustossa on luottamustoimia seesteisimmästä päästä, mutta sitä se ei todellakaan ollut vuonna 2006, kun Uuraisille valittiin vt-kirkkoherraksi aikaisemmin Kanadassa toiminut ja toimintatavoiltaan uudenlainen Markku Suokonautio. Seurasi hämmentävä tapahtumaketju, jossa ei ylilyönneiltä vältytty. Suokonautio keräsi nopeasti suuren joukon kannattajia, mutta myös vastustajia. Lokaa lensi puolin ja toisin ja Lapuallakin säikähdettiin. Seurakunnasta erosi noin 100 jäsentä. Tuomiokapituli tutki, olivatko Suokonaution ”Elävän Jumalan, Luojan, Lunastajan ja Pyhittäjän” nimeen toimitetut kasteet päteviä. Oikea toimitusten kirjan sanamuoto kuuluu ”Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” Vastavalittu piispa Simo Peurakin saapui esikuntineen selvittämään asioita Uuraisille.

Viime keväänä edesmennyt Markku Suokonautio erosi marraskuussa 2006 ja seurakunta oli sekaisin. Seuraaja Antti Heinolan aloitus ei ollut helppo.

– Mutta luojan kiitos, että Antti siihen saatiin, muita hakijoita ei ollutkaan. Hänen kokemuksensa ja persoonansa avulla seurakunta saatiin eheytettyä, Timo Kässi kiittelee.

Myös valtakunnallisesti on ollut mielipiteitä jakavia aiheita.

– Kun aloitin, naispappeus puhutti kovasti, nyt taas väännetään samansukupuolisten kirkkovihkimisestä, Timo Kässi sanoo ja tekee myös oman kantansa selväksi.

– Rakkausavioliitto on aika nuori keksintö, vasta 1800-luvulta alkaen. Jos ihmiset tykkää toisistaan, se on heidän oma asiansa, eikä uhka kenellekään. Yhteiskunta menee tasa-arvokysymyksissä paljon kirkkoa edellä. Piispat ja tuomiokapituli ovat hyvin varovaisia ottamaan kantaa arvokysymyksiin. Sen sijaan talouskysymyksissä tuomiokapituli pyrkii olemaan etulinjassa, laittaa paimenkirjeitä ja kannattaa pienten seurakuntien liittämistä suurempiin. Ei tuomiokapituli ole seurakunnan johtaja, vaan sen tehtävä on avustaa seurakuntia, hän painottaa.

Timo Kässi ei näe, että Uuraisten seurakunnan liittäminen esimerkiksi Jyväskylän suureen seurakuntaan toisi mitään hyvää.

– Seurakunnassa tarvitsee lain mukaan minimissään olla vain kaksi virkaa, kirkkoherra ja diakoni, kaikki muut ovat vapaaehtoisia, hän sanoo.



Uuraisten seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, minkä voi katsoa johtuvan oikeista päätöksistä.

– Kun Antti Heinola tuli kirkkoherraksi, tehtiin kiinteistöstrategia, jonka lähtökohtana oli, että keskeiset toiminnot saadaan saman katon alle ja seurakunnalle vähemmän tarpeellisista kiinteistöistä luovutaan. Tätä on myös nuoremman Antin, Toivion kaudella toteutettu määrätietoisesti. Nyt seurakunnalla ei ole passiivisia kiinteistöjä, vaan hyväkuntoiset tilat, joiden käyttöaste on korkea, hän kertoo.

Marjoniemen vanha pappila, Akonniemen leirikeskus ja vanha virastopappila on myyty.

– Ainoastaan tonttikauppa ei ole käynyt aivan toivotulla tavalla, mutta niistä ei onneksi ole juoksevia kuluja. Jos ne saataisiin kaupaksi, niin loputkin velat saataisiin kuitattua. Kun uusi talo rakennettiin, niin päätettiin, että tehdään seurakuntakoti, jossa valot palavat mahdollisimman myöhään.

Valtuutettukollegoistaan hänellä on pelkkää hyvää sanottavaa. Myös muuttoliikkeen myötä Uuraisilla suuren jalansijan ottaneesta lestadiolaisedustuksesta.

– Vaikka on joskus oltu eri mieltäkin, niin hyvin vastuullisella ja rakentavalla otteella asioita on pystytty viemään eteenpäin.

Timo Kässille uskonnollisuus ja hengellisyys ovat myötäsyntyisiä ja luonnollisia, mutta eivät rajoittavia asioita. – Vaikka sitoutuminen kirkkoon on vähenemässä, kiinnostus hengellisiin asioihin on mielestäni jopa lisääntymässä. Asiat saattavat tulla puheeksi vaikka paikallisessa baarissa, mikä minusta on hienoa. Myös käytännön ekumenia toimii mielestäni hyvin. Seurakunta toimii yhteisönä muiden joukossa.

Kässi toivoo, että seurakuntavaalien äänestysprosentti nousisi mahdollisimman korkeaksi ja edustaisi kattavasti uuraislaisten ajatusmaailmaa.

Hanna Lahtinen