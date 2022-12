Uuraisten retkilatu on tänä talvena entistä ehompi

Uuraisilla hiihdon ystävät odottelevat jo pääsyä ladulle. Aittovuoresta Akkojärven päähän Nevalaan, sieltä hiihtomajalle ja sieltä edelleen Mustikkamäen ja Pokelan peltoaukean ja Kantesuon kautta takaisin Nevalaan johtava retkilatu on kunnostettu hiihtoaktiivien toimesta koko 17 kilometrin matkalta.

– Vuosien varrella olen hiihtänyt tosi paljon. Hiihto on minulle kuin toinen luonto, sanoo talkooporukan jäsen Pekka Riihimäki.

Latutiimi aloitti tulevaan talveen valmistautumisen ja retkiladun kunnostamisen jo elokuussa. Kosteat suo-osuudet ja ojien ylitykset ovat vuosien varrella kulahtaneet. Latujen pohjaaminen alkoi olla vaikeaa vähälumiseen aikaan.

Pekka Riihimäki lahjoitti paksuja haapoja, jotka sitten Kalevi ja Esko Strömin kanssa kaadettiin ja laitettiin sahauskuntoon.

Aapo Kässi sahasi ne syksyllä tuppeen silta-aineiksi. Ne siirrettiin syksyllä lähinnä Kokkosuon ja Kantesuon läheisyyteen. Kaikkiaan siltoja uusittiin kymmenkunta. Haapapuiset sillat tehtiin soiden ja isojen ylitysten kohdalle. Aikaa valmisteluun ja maastotyöhön kului useita viikonloppuja.

Marraskuussa kelit olivatkin jo suotuisia varsinaisiin maastotöihin. Retkiladun kunnostus on tarpeen joka syksy. Kesä kasvattaa vesakkoa ja talven routa nostattaa esteitä. Korjaustiimiin kuuluivat vielä Olavi Tapper ja Keijo Sivill. Koko latutiimi toivottaa mukavaa hiihtotalvea ja odottaa mukaan uusia nuoria talkoolaisia.



Teiden auraajilta toivotaan yhteistyöhalua latujen kohdalla. Tien ylitykset on merkitty näkyvästi ja niiden kohdalla korkeiden ja hiekkaisten penkkojen auraaminen on konetyönä vältettävissä.

Aina hiihtokauden lopuksi on pidetty palaveri ja keskusteltu miten latua on käytetty. Ladun varrella olevista kuntovihkoista kerättiin viime vuonna 660 suoritusta. Pekalle ja Kalevi Strömille kertyi retkiladulla moottorikelkkakilometrejä aikamoinen määrä

– Hiihtäjät, jotka viime talvena tapasin, kiittelivät ja kehuivat latua kovasti, kertoo Pekka Riihimäki.

Talkoolaisista tällainen kiitos on tosi mukavaa kuulla ja saada hyvää palautetta, varsinkin kun latujen ajo iän kertyessä on jo turhan raskasta.

Tellervo Lehtoranta