Uuraisten mölkynpelaajille oma kenttä Leinikinpuistoon

Kun Uuraisten upouusi urheilukenttä on vielä työn alla, on vähän pienempi projekti jo valmistunut. Lähinnä seniori-ikäisille, miksei muillekin tarkoitettu mölkkykenttä, on valmistunut Leinikinpuiston päätyyn. Kentällä voisi pelata petankkiaja muita kenttäpelejäkin. Otteluita kentällä ovat jo pelanneet Uuraisten Eläkkeensaajat ja Eläkeliiton Uuraisten yhdistys.

– Juhlallisen avajaisottelun voisivat yhdistykset pelata kentällä ja tehdä näin yhteistyötä, toivoi kentällä työskennellyt työnsuunnittelija Erkki Kupari.

Janne Koskenkorva, tekninen johtaja, kertoi, että kenttä syntyi pienen homman tuloksena muutamalla tonnilla, kun tarve oli selkeä ja pyyntöjä oli tullut paljon.

Uusi kenttä on alaltaan noin 10 x 15 metriä. Se on pohjustettu murskeella, lisätty suodatinkangas ja uusi murskekerros, joka on peitetty hiekalla. Peltomaalle kenttä oli kätevä Kaivutyö Salmelan tehdä. Paikka on erinomainen, mitä nyt mopopoikien ajokkien jäljet vähän menoa jo haittaavatkin.

– On hyvä, että mölkynpelaajille on oma paikka, ettei tarvitse ympäri kyliä paikkaa etsiä, totesi kunnan työntekijöistä Markus Litmanen.

Eläkeliiton Uuraisten yhdistys aikoo pelata mölkkyä lumentuloon saakka. Eläkkeensaajat ovat siirtyneet jo sisäpeleihin. Pelipaikan reunalle kaivattaisiin penkkiä, missä heittojen välillä voisi levähtää tai istua kannustusjoukoissa.

Eläkeliiton Uuraisten yhdistys pelasi viime perjantaina mölkkyä toppatakeissa ja lapasissa. Kaikkiaan kahdeksan pelaajaa oli jälleen mukana tasaväkisessä ottelussa. Eniten voittoja kertyi Leo Lähteelälle, mutta lähes jokainen sai ainakin yhden voiton. Hyvä heitto sai aina runsaasti kehuja ja ihmettelyjä.

Mölkky on heittopeli, joka on kotoisin Päijät-Hämeestä. Se muistuttaa idealtaan ja välineiltään karjalaisten vuosisatoja vanhaa peliä kyykkää. Mölkky ei ole kuitenkaan yhtä fyysistä kuin kyykkä, ja se sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille.

Mölkky vaatii sekä taitoa että onnea, mutta ennen kaikkea sitä on hauska pelata. Jokainen pelaaja heittää vuorollaan heittokapulaa yrittäen kaataa numeroituja keiloja. Pelin tavoite on saada tarkalleen 50 pistettä. Jos saat enemmän kuin 50 pistettä, menetätkin niitä 25. Mölkkyä voi pelata yksi yhtä vastaan, tai joukkueissa.

Tellervo Lehtoranta