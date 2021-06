Uuraisten kunta ja Keskimaa solmivat yhteistyösopimuksen uudesta päivittäistavarakaupasta

Uuraisten kunta ja Osuuskauppa Keskimaa allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen Uuraisten elinvoimahankkeesta.

– Tämä on pieni askel Keskimaalle, mutta jättiläisharppaus Uuraisille, kielikuvaili kirjoitettua sopimusta kunnanjohtaja Juha Valkama. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä totesi, että ei hanke Keskimaallekaan ihan pieni ole, vaan investointi myös tuleville vuosikymmenille.

Uuraisten kunta on hakenut yhteistyökumppania, jonka kanssa Uuraisten keskustaan käynnistetään kaavoitus uuden liikekiinteistön rakentamiseksi. Keskimaan suunnitelmissa on rakentaa alueelle uusi päivittäistavarakauppa sekä ABC-polttoaineiden kylmäasema. Alustavan suunnitelman mukaisesti kohde valmistuu syksyllä 2023. Osuuskauppa Keskimaan on osallistunut Uuraisten kunnan järjestämään elinvoimahankkeeseen liittyvään yhteistyökumppanin hakuun. Kunta on hakenut yhteistyökumppanikseen toimijaa, joka sitoutuu rakentamaan osoitetulle määräalalle vähintään 800 neliön vähittäistavarakaupan yksikön.

Kumppanuushakemuksen ja sitä seuranneiden neuvottelujen tuloksena Osuuskauppa Keskimaa on valittu Uuraisten kunnan kumppaniksi hankkeessa. Osuuskauppa Keskimaa on suunnitellut rakennuttavansa tontille noin 800-900 neliön päivittäistavarakaupan. Päivittäiskauppa tullaan rakentamaan energiatehokkaaksi aurinkopaneeliratkaisuilla, modernilla CO2 kylmälaitejärjestelmillä sekä tehokkaalla kylmälämmöntalteenotolla Keskimaan 2025 hiilinegatiivisuustavoitteiden mukaisesti.

Sopimusta allekirjoittamassa kunnanjohtaja Juha Valkama, Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä, liikepaikkapäällikkö Tapio Virtanen ja tekninen johtaja Janne Koskenkorva.

Lisäksi suunnitelmissa on toteuttaa uuden myymälän piha-alueelle moderni ABC polttoaineiden kylmäasema. − Meille on tärkeää olla mukana kehittämässä palveluitamme eri puolilla Keski-Suomea ja haluamme osaltamme edesauttaa Uuraisten elinvoimaisuutta. Nykyinen Sale-liikekiinteistö alkaa käydä liian pieneksi ja toisaalta haluamme investoida vastuullisesti myös moderneihin energia- ja ympäristöteknisiin ratkaisuihin tulevan kiinteistön suhteen, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen.

Uuden myymälän suunnittelu on vielä alussa, mutta tahtotilana Keskimaalla on rakentaa alueen asiakkaita entistä paremmin palveleva kokonaisuus. − Haluamme päästä kehittämään kauppaa paikallisten asiakkaiden tarpeisiin ja pitää huolta alueen palveluista osaltamme. Tavoitteenamme on tarjota kunnan asukkaille uudessa myymälässä sellainen valikoima, että heillä on yhä vähemmän tarvetta asioida ruokaostoksilla oman kunnan ulkopuolella, Kyllönen täsmentää.

− Julkisen hakuprosessin kautta saimme yhteistyökumppaniksi Keskimaan, jonka uusi kaupanyksikkö vahvistaa kunnan keskustaajaman elinvoimaa. Lähistöllä sijaitsevat mm. koulu, kirjasto, terveysasema, puisto sekä parhaillaan rakenteilla oleva uusi urheilu- ja tekonurmikenttä, kertoo kunnanjohtaja Juha Valkama. Alustavan aikataulun mukaisesti kaavamuutos laitetaan vireille elokuussa 2021 ja kaavamuutoksen olisi määrä valmistua joulukuulle 2022, jolloin kohde valmistuisi syyskuulle 2023. Osuuskauppa Keskimaa on myös sitoutunut osallistumaan alueen infra- ja kaavoituskustannuksiin.

Hanna Lahtinen