Uuraisten IT-Huolto palvelee tietokonepulmissa ja tulostaa laadukkaat tulosteet

On ihmisiä, jotka jahkaavat, miettivät ja epäonnistumisen pelossa jättävät asioita tekemättä.

Valtteri Vehviläinen ei ole sellainen ihminen. Vaikka 30 tuli mittariin vasta aivan äskettäin, on hän elämässään ehtinyt vaikka mitä. Myös vastoinkäymiset ovat tulleet yritysmaailmassa tutuiksi, mutta lannistaneet ne eivät häntä ole.

Nyt Valtteri on palannut siihen, mitä kaikkein parhaimmin osaa, eli tietotekniikkaan. Oma alan yritys Uuraisten IT-Huolto on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta kovin aktiivisesti hän ei ole sitä markkinoinut.

Uuraisten SEOn alasajon jälkeen Valtteri ehti olla KES Metallilla töissä ja ajoi jonkin aikaa pitkän matkan rekkaa, mikä ei pian viiden lapsen isälle ollut ihan sopivin ammatti.

Nyt hän on siirtynyt päivätyöhön ICT-alan yritys Isoweli Oy:n palvelukseen Jyväskylään ja aikoo siellä pysyäkin, sillä etenemismahdolliset näyttävät erinomaisilta. Isoweli Oy:stä tuli äskettäin osa uutta ja suurta IT-ulkoistuspalveluyhtiö Frendy Oy:tä.

Omaa yritystoimintaa hän pyörittää pääasiassa iltaisin. Uuraisten IT-Huolto sijaitsee fyysisesti vihreän kotitalon alakerrassa Keksijäntiellä, mutta myös kotikäynnit ovat mahdollisia. Niistä on mahdollista saada jopa kotitalousvähennys verotuksessa.



Valtteri Vehviläinen korjaa koneet ja oheislaitteet merkkiin katsomatta osien saatavuuden puitteissa. Merkillä tai iällä ei ole väliä, eikä myöskään sillä onko kone MAC vai PC. Hän myös vastaanottaa vanhoja koneita, turvatyhjentää ne ja poimii käyttökelpoiset osat talteen. Uusia koneita hän ei myy, eikä aio ryhtyäkään kilpailemaan isojen kanssa.

– Pulmat ovat hyvin moninaisia. Se, että kone ei esimerkiksi jostain syystä yhdisty internettiin, on melko yleinen ongelma. Liian pientä tai isoa ongelmaa ei ole, josta ei voisi soittaa ja kysyä. Olen saanut vähän iäkkäämmiltä asiakkailta kiitosta siitä, että jaksan selittää kansantajuisesti ja neuvoa tietokoneen käytössä, mielelläni sitä teenkin, Valtteri sanoo.

Toinen osa-alue yritystä on tulostuspalvelu, siitäkään ei Uuraisilla vielä välttämättä kaikilla tarvitsevilla ole tietoa. Valtterin leasing-kone tekee todella laadukasta jälkeä ja hinnat ovat sitä tasoa, ettei ainakaan halvemman perässä kannata lähteä kauempaa etsimään.

Sharpin laadukas tuotantotason tulostinyksikkö tulostaa jopa 62 sivua minuutissa ja tuottaa niin yksittäiset esitteet, kutsut tai kortit, kuin myös isommat nidotut lehtipainot. Laite kykenee tulostamaan kokoja A3-A5 sekä taittamaan A4- ja A5-kokoisia lehtiä.

Hanna Lahtinen

Lisätietoja:

uuraistenithuolto.net