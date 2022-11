Uuraislaista osaamista kiertoliittymään

Uuraisten keskustan kiertoliittymässä on aloitettu uuden monumentin rakennustyöt. Uuden maapallomonumentin alta Jukka Ohra-ahon valmistama Kuukan kurki lennähtää Leinikinpuistoon.

Uuden teoksen on suunnitellut arkkitehti Tuomo Järvinen konsulttiyhtiö FCG:stä ja se kuvaa maapalloa akseleineen oikeassa kaltevuudessa.

Havainnevideo kiertoliittymän teoksesta.



– Teos on viisi metriä korkea. Jakeman Oy Uuraisilta oli ainut joka pystyi kehät teräksestä taivuttamaan, eli uuraislaista ja uniikkia on tulossa, kertoo tekninen johtaja Janne Koskenkorva.

Myös teoksen ohjelmoitavassa valaistuksessa näkyy uuraislainen osaaminen, sillä sen toteuttaa C2 SmartLight, jonka perustaja on Petri Laitinen Kangashäkistä.

Kiertoliittymän näkyvyyden lisääminen lisää myös liikenneturvallisuutta ja Uuraisten huomioarvoa. Teoksen kustannuksiin on talousarviossa varattu tälle vuodelle 25 000 euroa.

Hanna Lahtinen