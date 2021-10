Uuraislaisia kuultiin market-asiassa

Noin kahdeksansadan uuraislaisen mielipide vietiin tiettäväksi Osuusliike Keskimaan ylimmälle johdolle lokakuun alussa. Toimitusjohtaja Antti Määttä ja talousjohtaja Niko Toivanen ottivat vastaan Uuraisten lähetystön adresseineen uudessa kauppakeskuksessa.

Adressin keräyksestä huolehtivat Uuraisten Eläkkeensaajat ja Eläkeliiton Uuraisten yhdistys. He myös aivan erikoisesti pienituloisina haluavat luvatun uuden kauppakeskuksen olevan market, missä valikoimat ovat suuremmat ja hinnat halvemmat.

Luovutustilaisuudessa asialle näytettiin ihan pikkuisen vihreää valoa.

Jos asiat ovat kiikun kaakun Salen ja marketin välillä, niin market voittaa.



– Me teemme hyvän kaupan uuraislaisille. Kuntana Uurainen on Keski-Suomen valopilkkuja. Haluamme kehittää koko maakuntaa ja sen kuntia. Missään tapauksessa emme nyt sano jyrkästi ei, etteikö uusi kauppa olisi market. Tutkimme, arvioimme, laadimme laskelmat ja kun ne valmistuvat, hallitus päättää asian. Jos asiat ovat kiikun kaakun Salen ja marketin välillä, niin market voittaa, kertoi Antti Määttä.

Yksi mutta asiassa kuitenkin on.

– Vaikka olemme osuustoiminnallinen yritys ja ehkä juuri siksi myös marketin on oltava voittoa tuottavaa. Ihan Uuraisten Salen myynnillä ei markettia tule, vaan ostovoimaa on tultava jostakin lisää. Mahdottoman kannattavaa ei liiketoiminnan kuitenkaan tarvitse olla. Nollatuloksenkaan vuoksi ei kauppaa lopeteta, painotti Antti Määttä.

Lähetystön jäsenet olivat varmoja, että asiakaskunta lisääntyisi marketissa reilusti. He todistelivat, miten ennen naapurikuntiin ostoksille jopa viikottain käyvien rahat jäisivät Uuraisille. Market lisäisi heidän mielestään myös kauppauskollisuutta ihan roimasti. Ohikulkijat poikkeaisivat, lapsiperheet saisivat kaiken tarvitsemansa. Monien ostot nykyisin hyödyttävät enemmän muita kauppoja.

“Market lisäisi tasapuolisuutta maaseudun ja kaupungin välillä. Tasapuolisuuteen velvoittaa jo osuustoiminta-aatekin.”



– Monipuolinen market lisää kunnan vetovoimaisuutta ja houkuttelee lapsiperheitä muuttamaan kuntaan, ja vanhuksilta säästyisivät matkarahat oman marketin ostoksiin, vakuutti Mariitta Kuitunen.

Aino Arponen oli sitä mieltä, että tuotteiden monipuolistuminen lisää ostajia ja halvempi hinta ratkaisee hyvin usein ostopäätöksen. Simo Koskinen piti markettia yhtenä maaseudun asuttuna pitämisen keinona.

– Market lisäisi tasapuolisuutta maaseudun ja kaupungin välillä. Tasapuolisuuteen velvoittaa jo osuustoiminta-aatekin, muistutti Koskinen.

Adressin 800 nimeä kertyivät listoihin helposti. Nimiä kerättiin Uuraisten Viikon Toripäivänä ja kirjastossa ja Salessa nähtävinä olleille listoille noin kuukauden ajan.

Tellervo Lehtoranta