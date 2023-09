Uuraisilla pistetään aivot ja huusholli kuntoon – Toivakassa tapahtumia koko Vanhusten viikon ajan

– Vanhus- ja vammaisneuvostossa mietittiin, että mitä voitaisiin järjestää vanhusten viikolla ja tokaisin Sivillin Marille, että joku sellainen tilaisuus, missä kerrotaan, että mikä auttaa ikäihmistä pitämään aivot ja huushollin kunnossa. Siitä se ajatus sitten lähti, kertoo vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Mariitta Kuitunen ensi torstaina puolilta päivin kunnanvirastolla järjestettävän tilaisuuden taustoista

Alustajana huusholliasioissa asioissa on palotarkastaja Timo Kulmala Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimesta. Aivoterveyden asiantuntija ei vielä ole varmistunut.

Huushollin kuntoon laittaminen on hyvin käytännönläheistä ja helpommalla pääsee jos asiat ajattelee jo silloin kun oma vanheneminen on vielä outo ja kaukana tulevaisuudessa häämöttävä asia.

– Meillä on kotona suurin piirtein huusholli kunnossa. Asiaa ajateltiin jo vuonna 1983 kun taloa rakennettiin. Tehtiin talo yhteen kerrokseen ja jätettiin kynnykset ja korkeat rappuset pois. Nyt kun asia alkaa kohta olla ajankohtainen, niin varustusta on vähän täydennetty ja suunniteltu lisätä kaiteita esimerkiksi saunaan. Myös mattoja on vähennetty tai vaihdettu sellaisiin, jotka pysyy paremmin paikoillaan, Kuitunen jatkaa.

Hän myöntää että tietyistä asioista luopuminen vähän kirpaiseekin.

– Kun ei esimerkiksi jaksa puistella mattoja kuten ennen, niin niistä on paras luopua, vaikka kodikkuus kärsii. Oman mielenterveyden kannalta on kuitenkin tärkeää, ettei kaikesta kauniista ja kodikkaasta ympärillään joudu luopumaan. Mariitta Kuitunen miettii.

Ikäihmisen aivoterveydesta ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on muistin heikkeneminen. Yksilölliset erot ovat kuitenkin suuria.

Iän vaikutus näkyy erityisesti tilanteissa, jotka vaativat nopeaa reagointia ja mieleen painamista. Toisaalta uuden oppimisessa asioita yhdistellään aivoissa jo oleviin tietoihin hyödyntäen elämän varrella kertynyttä kokemusta. Siksi iäkkäämmät ihmiset voivat hahmottaa monimutkaisia asiakokonaisuuksia nuoria paremmin.

Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko. Valtakunnallista pääjuhlaa vietetään tänä vuonna Iisalmessa 1.10.2023 ja Vanhustenviikkoa 1.-8.10.2023 teemalla: Tehdään iästä numero. Viikon suojelijana toimii jälleen Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, 75.

Toivakan kirjaston lainausosastolla on koko viikon esillä Esperi hoivakoti Soivakan asukkaiden taidenäyttely juurikin teemalla Tehdään iästä numero.

Maanantaiaamuna on MLL Toivakan yhdistyksen Sukupolvien perhekahvila nuorisotila Vakkarilla ja kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander ohjaa hoivakoti Soivakan kuntosali Topakan rajoittuneen toimintakyvyn laitteiden käyttöä iltapäivästä. Illalla on vielä Seurakuntakoti Majakassa käsityökahvila.

Tiistaina onkin vuorossa Senioripäivä seurakuntakodilla. Tällä kertaa tähtivieraina ovat esikoululaiset.

Iltapäivästä kirjastolla seurataan Muistiluotsin Teams-lähetystä Miksi ja miten minä käyttäisin digiä?

Keskivikkona on MLL Toivakan yhdistyksen Olkkari-ilta eli iltaperhekahvila, jonne kaikenikäiset perheenjäsenet ovat tervetulleita.

Torstaina puoliltapäivin on tarjolla Eloisaa!-toimintaa Vakkarilla tai pulkkamäen laavulla. Illalla kuntalaisillassa kirjastolla on aiheena demokratia ja osallisuus, sekin aihe koskettaa kaiken ikäisiä. Mukana myös vt. kunnanjohtaja Touko Aalto.

Perjantaina on kirjastonhoitaja Anne Vihisen kirjastotunti hoivakoti Soivakan asukkaille, sekä helluntaiseurakunnan ulkohartaus Soivakan etupihalla, jonka jälkeen vielä ulkojumppaa Susanna Liljanderin vetämänä. Jumpan jälkeen Soivakka tarjoaa makkarat paistettavaksi.

Vanhusten viikko huipentuu sunnuntaina Ikäihmisten kirkkopyhän messuun ja isoihin yhteissynttäreihin, jonne on kutsuttu tasavuosia täyttävät seniorit.

Hanna Lahtinen