Uuraisilla rokotekattavuus edelleen matala

Koronarokotekattavuutta mitataan ainakin kahdella eri tavalla. Toisissa mittauksissa mukana ovat kaikki kansalaiset ja toisissa vain yli 12-vuotiaat.

Ero näkyy selvästi esimerkiksi lapsirikkaassa Uuraisten kunnassa, jossa rokotekattavuus koko väestön keskuudessä on kahden rokotuksen osalta yhä niinkin matala kuin 58,4 prosenttia. Lasten suuri määrä ei täysin selitä Uuraisten matalaa lukemaa, sillä vasta yli 60-vuotiailla päästään 80 prosentin kattavuuteen.

Toivakassa kaksi rokotusta koko väestöstä on saanut 67,9 prosenttia ja viisikymppiset, melkeinpä nelikymppisetkin on rokotettu 80-prosenttisesti.

Jyväskylässä kaikkien ikäluokkien rokotekattavuus on 70,3.

Tietojen lähteenä on 16.11. päivitetty THL:n rokotusrekisteri.

Tämä viikko on ollut synkähkö koranatartuntojen osalta. Uuraisilla oli keskiviikkoon mennessä todettu neljä ja Toivakassa yksi uusi tartunta.

Osa Oikarissa sijaitsevan päiväkoti Helmen ja työntekijöistä on asetettu karanteeniin koronavirukselle altistumisen takia. Myös Kyynämöisten koulussa on todettu koronatartunta ja koulukeskuksen oppilaita on asetettu karanteeniin. Koronajäljityksestä on saatu toimintaohjeet ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Koronajäljitys on ottanut heihin yhteyttä.

Heikentyneen koronatilanteen vuoksi myös ensi lauantaille suunnitellut Kiepin messut Kyynämöisillä on peruttu. Viimeksi messut on pystytty järjestämään vuonna 2019. -HL