Uurainen on air

Uuraisten kunnalla on nyt ajanmukainen striimauskalusto, joka saatiin hankittua Ajuri-hankkeen kautta. Ajuri-Keski-Suomessa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujentarjoajien digiosaamisen kehittäminen on humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita tarjoavien tahojen digitaalista tuotanto-osaamista. Mukana on 11 kuntaa.

Uuraisten kunnan digiosaamisen taso on noussut huimasti viime aikoina, eikä vähiten siksi, että kunnassa on nyt ICT-kehittäjä Jarkko Poikonen.

– Striimauskaluston hankinnan mahdollistamisesta kiitos kuuluu vapaa-aikasuunnittelija Mari Sivillille ja kirjastonjohtaja-kulttuurituottaja Minna Vileniukselle, minä vain vastaan tästä tekniikkapuolesta, Poikonen vähättelee.

Laitteisto on niin tuore, että sen käyttöä ja monia mahdollisuuksia vasta aloitellaan.

Laitteistoon kuuluu kaksi videokameraa jalustoineen, neljä langatonta mikrofonia, kuvamikseri ja pitkät kaapelit. Lisäksi laitteistoon kuuluu näyttö, josta näkee mitä mikserillä tehdään. Yhteys hoidetaan langattomalla 4G-reitittimellä, joten kalusto on helposti siirreltävisissä.

– Tarkoitus olisi, että laite ei jää pelkästään kunnan käyttöön, vaan että käyttäjinä voisivat olla myös yhteisöt ja yhdistykset. Se tarkoittaa, että pitää järjestää käyttäjäkoulutus ja laatia hyvin selkeät ohjeet, Jarkko Poikonen kertoo.

– Käyttäminen ei ole vaikeaa, suurin haaste on, että pitää olla joku kanava, jonne striimaus lähetetään, eli käytännössä youtube-kanava.

Yksi valtuuston kokous uudella laitteistolla on jo striimattu ja sekä kuva, että ääni toimivat oikein mallikkaasti.

– Hiukan vielä äänipuolta optimoidaan, mikrofonit tullaan roikottamaan katosta, niin, että koko sali saadaan katettua, Poikonen jatkaa.

Livelähetyksen lisäksi laitteistolla voi tietenkin tehdä tallenteita, yhdistää drone-kuvaa tai vaikka pystyttää live-kamera jonnekin jännittävään paikkaan. – Mietittiin tuossa, että esimerkiksi kaivinkoneen kauhaan olisi hauskaa laittaa kamera ja kuvata kaivutyötä siitä perspektiivistä, Jarkko Poikonen visioi.

Vastuullinen kuvaaja ottaa selvää myös kuvauksen laillisista ja eettisistä periaatteista, esimerkiksi koskien alaikäisten kuvaamista tai musiikin käyttöä.

– Mielenkiinnolla odotan, millaisia kaikkia ideoita kuntalaisilta tuleekaan, Poikonen päättää.

Hanna Lahtinen