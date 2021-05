Uurainen entistäkin liikuttavampi

Uuraisten liikuntamahdollisuudet ovat varsin hyvät ja monipuoliset. Jotta ne sellaisina myös säilyvät, täytyy niitä aika ajoin myös päivittää. Urheilukentän remontista on kulunut useampi vuosikymmen, mutta nyt pistetään koko paletti kerralla kuntoon ja urheilukentästä tulee Liikuntapuisto. Ensi kesänä kentällä on mallikkaat suorituspaikat niin yleisurheilulle, jalkapallolle kuin pesäpallollekin.

Tässä lisää dronekuvia kentästä tässä vaiheessa.









monipuolinen kokonaisuus Uuraisilla on myös Aittovuoren alue, jonne luonto on rakentanut sopivan vaativat latuprofiilit ja ulkoilumaastot. Tänä vuonna paranevat erityisesti alueen kesäkäytön mahdollisuudet.Frisbeegolfrata laajenee kolmella uudella väylällä ja vanhoja väyliä suunnitellaan hieman uudestaan mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Myös maastopyöräreitteihin rakennetaan uusia vaihtoehtoja.

– Frisbeegolfradalla on porukkaa paljon, näkee selvästi lajin lisääntyneen suosion heittäjämäärien kasvaessa. Suomen kunnissa frisbeegolfratoja on hyvinkin paljon. Paikalliset radat mahdollistavat harrastusmahdollisuuden tasapuolisesti myös nuorille ja heille, joilla ei ole mahdollisuutta mennä kauemmaksi. Uuraisilla on kaksi rataa, toinen sijaitsee Hirvasella, Disc Golf Club Uurainen ry:n puheenjohtaja Jari Hotti kertoo.

Maastopyöräilijöillekin Aittovuori on jatkossa entistä monipuolisempi.

– Aittovuori Trail Centeriin rakennetaan kaksi uutta linjaa sekä suunnitellaan isompaa maastopyöräreittiä Uuraisille. Toinen uusista linjoista suuntautuu aloittelijoille ja toisen painopiste on kokeneemmassa harrastajakunnassa. Myös opasteita parannetaan ja uusitaan. Paikallisia lapsia ja nuoria sekä perheitä on alkanut näkymään Aittovuoressa, aktiiviharrastajat ovat myös paikan hyvin löytäneet. Yleensä ensimmäinen ajatus on, että reitit ovat vaikeita ja vaarallisia, mutta niitä voi kuitenkin käyttää vaikka potkupyörällä tai ihan tavallisella maastopyörällä, kertoo Juhana Koivisto Trail it -yrityksestä. Alla olevassa kuvasarjassa Koiviston jälkikasvu nayttää maastopyöräilyn mallia.





















Myös ulkopaikkakuntalaiset ovat löytäneet paikan erittäin hyvin ja Aittovuoreen tullaan ympäri Suomen. Tämän tyyppiset harrastuspaikat ovat erittäin harvinaisia valtakunnallisesti. Vastaavia paikkoja on koko Suomessa alle viisi, Koivisto jatkaa.

Molemmat liikuntapaikka-aktiivit antavat kiitosta Uuraisten kunnalle yhteistyöstä.

– Yhteistyö on sujunut saumattomasti ja tukea on saatu sekä materiaalien osalta että ideoiden eteenpäin viemisen osalla. Arvosana 10, Koivisto sanoo.

– Kunnan kanssa asioiden hoitaminen on ollut alusta alkaen erittäin sujuvaa ja asiantuntevaa. Teknisellä puolella Janne Koskenkorva ja vapaa-aikapuolella Milla Ukkonen ovat suhtautunut frisbeegolfradan kehittämiseen erittäin positiivisesti, Hotti lisää.

Jos lajit eivät ole entuudestaan tuttuja, molemmat kannustavat tutustumaan niihin erityisesti siksi, että omasta kunnasta löytyy näin hyvät puitteet harrastaa.

– Hyvällä ja uteliaalla mielellä vain maastopyöräilemään. Ennakkoasenteet vaarallisuudesta ja vaikeudesta kannattaa jättää unholaan. Voitte yllättyä positiivisesti, Juhana Koivisto kannustaa.

Frisbeemies Jari Hotti on samoilla linjoilla: – Avoimin mielin, ja korkeuseroihin varautuen – ihan saa kuntoilua kun kiertää radan. Jari Hotin Olga-tytär on suunnitellut alueelle tyylikkään logon.

Hanna Lahtinen