Usva on ketjuvasikka

Kolmen kuukauden ikäinen vasikka SHJ Usva nauttii silmin nähden kesäpäivistä. Se kirmailee laitumella, näppäisee ruohoa ja imaisee päälle maitoa emostaan. Usva on maineikasta sukua, Suomen Hereford Junioreiden ketjuvasikka, nyt jo persoonallisia luonteenpiirteitä saanut lehmävasikka.

Usvan emo on SHJ Rapina ja isä VB Wandil. Usvan syntyessä kaikki sujui hienosti. Emolehmä Rapina synnytti vasikan omin voimin. Isäntäväki Pekka ja Anniina Lahtinen ja heidän tyttärensä Aino seurasivat tapahtumaa kamerasta kotisohvalta, heti valmiina tarvittaessa rientämään apuun.

Usvaa treenataan. Ennen näyttelyyn lähtöä lähes joka päivä Aino ja kaverinsa Amanda ja Matilda Koskinen, opettavat vasikkaa kulkemaan riimussa. Joka päivä sitä myös harjataan ja puhdistetaan ja tarkkaillaan muutenkin. Usvaa on käsitelty paljon heti sen syntymästä lähtien, sillä se annetaan SHJ-toiminnasta kiinnostuneelle nuorelle palkintovasikkana. Näin Usva päätyy Kannonkoskelle 15-vuotiaalle Nina Koposelle emolehmäksi ketjuvasikkana. Sen ensimmäinen vasikka annetaan taas seuraavalle yli 8-vuotiaalle nuorelle.



Usva on valioyksilö. Näytön paikka sillä oli edessä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Se esiteltiin Mikkelin maatalousnäyttelyssä Farmarissa. Aino ja Nina kuljettivat Usvaa ja Rapinaa eläinareenalla ja Farmari-yleisö tarkkaili vasikan kulkua ja ihaili sen ominaisuuksia. Usva osallistui lehmä- ja vasikkakisaan ja näin Mikkeliin lähti myös Rapina. Nuoret osallistuivat myös Junior handler -kisaan, jossa arvioidaan eläinten esittämistaitoja. Aino sijoittui sarjassaan toiseksi ja hyvin pärjäsivät myös Koskisen tytöt.

– Tosi jännittävää oli päästä näyttelyyn oman hoidokin kanssa, totesi Aino.

Paaliheinä ja laidunruoho ovat Usvan ravintoa. Emostaan se imee maitoa. Kaikki Lahtisten lehmät ovat emolehmiä.

Laitumella juoksentelevat pihassakin poiketen keväällä kerityt lampaat. Koirat haukkuvat tarhassaan. Lahtisten eläimet viettävät kesäidylliä hyvässä hoidossa.

Tellervo Lehtoranta