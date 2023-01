Upin Lounaskahvion uusi aika

Jouluruokien jälkeen maistuu rehellinen arkiruoka. Lautasille lastataan muikkuja ja mustaa makkaraa, kalapihvejä ja lihakastiketta, sekä tietysti värikkäät salaatit ja lisukkeet. Upin Lounaskahvion torstain kattaus on tuttu ja turvallinen ja aina yhtä herkullinen ja sellaisena se säilyy tulevaisuudessakin, vaikka tekijät vaihtuvat.

Urpo Reinikainen ja Taina Pulkkinen ovat syksyn mittaan etsineet jatkajaa Upin Lounaskahvioon ja Grilliin ja nyt sellaiset ovat löytyneet. Hanne Hyytiä ja Aki Kaipiainen ovat ostaneet liiketoiminnan. Toiminta jatkuu katkoksetta ja nimikin säilyy ennallaan. Loppiaisena tarjotaan lohikeittoa vaihdoksen kunniaksi.

Hyvää ja toimivaa konseptia ei lähdetä muuttamaan, vaan kaikki jatkuu kuten ennenkin. Taina Pulkkinen opastaa uusia yrittäjiä alkuun vielä kuukauden verran.

– Keväämmällä katsotaan sitten, josko voitaisiin vähän pidentää aukioloa illasta, Hanne Hyytiä kertoo. Aamuparlamentinkaan ei tarvitse pelätä, ettei kahville pääsisi jo aamuseitsemältä.

Hyytiällä on pitkä kokemus ravintola-alalta. Hän on kotoisin Kangasniemeltä, aivan Upi Reinikaisen lapsuudenkodin naapurista ja työskennellyt ravintoloissa Jyväskylässä, Kuopiossa, Jämsässä, Siilinjärvellä, ja viimeksi Tampereen keskustassa ravintolapäällikkönä. Nyt hän muuttaa ravintolan yhteydessä olevaan asuntoon ja uusi elämänvaihe yrittäjänä alkaa.

Uuden, Hannen koiran mukaan nimetyn, Bellan Oy:n toinen osakas on alun perin Pieksämäeltä kotoisin oleva Aki Kaipiainen, joka on asunut Toivakassa nyt vuoden verran. Hänellä ei muutu asuinpaikka, mutta ammattiala melkoisesti, sillä sähköasentajasta tulee nyt toinen ravintoloitsijoista.

– Asuin parikymmentä vuotta Jyväskylässä, mutta kaipasin rauhallisempaa ympäristöä ja sen Toivakasta löysin. Yllättävän huonosti Toivakan hyvät puolet Jyväskylässä tunnetaan, Kaipiainen kertoo.

Kaksikon ystävyys juontaa ainakin 15 vuoden taakse.

– Olimme Akin luona edellisjoulua viettämässä ja uudestaan kesälomalla. Syyskuussa näin Kangasniemen yrittäjäfoorumilla ilmoituksen, että Upi ja Taina ovat jäämässä eläkkeelle ja etsivät jatkajaa. Sitten ehdotin Akille, että pitäiskö lähteä ja hän vastasi, että pitäis, Hanne Hyytiä kertoo.

Lopulta asiat etenivät vauhdikkaasti yrityksen perustamiseen ja neuvotteluihin rahoituksesta pankin kanssa. Toistaiseksi uusille yrittäjille siirtyy liiketoiminta. Upi Reinikainen olisi ollut valmis myymään myös kiinteistön, jossa apteekki on vuokralaisena, mutta pankki oli tässä vaiheessa toista mieltä.

– Silloin kun meillä oli vielä tässä Toivakassa oma Luhangan Osuuspankki, niin asiat sujuivat sutjakammin. Isommassa yksikössä kaikki on vähän hankalampaa, eikä uutta yrittäjää ainakaan erityisemmin rohkaista, Reinikainen harmittelee.

Yrityksen perustamiseen Hanne Hyytiä ja Ari Kaipiainen ovat saaneet apua Condifentum Oy:n Sakari Oikariselta, mutta koska uusia asioita on paljon, he myöntävät, että vähän jännittää. – Tietoa löytyy, mutta monesta paikasta ja vähän tipoittain, Kaipiainen sanoo.

Upi Reinikaisen ja Taina Pulkkisen välissä uudet yrittäjät Aki Kaipiainen ja Hanne Hyytiä. Kabinetin seinillä on paljon Pellervo Lukumiehen taidetta ja jokaiseen tauluun liittyy tarina. Monenlaista muutakin Reinikaisen värikkääseen yrittäjäuraan mahtuu, kerran hän on saanut maksuksi saanut mustan pässinkin. Jäämme odottamaan muistelmia.

– Työnjako on ajateltu, että molemmat tehdään kaikkea, ystävykset kertovat.

Iso apu on luonnollisesti se, että Upi ja Taina ovat siirtymävaiheessa auttamassa.

– Minä en näe tässä mitään riskiä. Kun ruuan taso pysyy hyvänä, niin asiakkaita kyllä riittää. Me selvisimme koronastakin ihan hyvin, eikä tappiota ole tehty koskaan. Aukiolojen laajennussuunnitelmat kuulostavat minun korvaani pelkästään hyviltä, sillä toivakkalaiset haluaisivat hakea kaupungista töistä tullessaan ruokaa mukaan. Meille Tainan kanssa on kaikkein tärkeintä, että homma jatkuu, Upi sanoo painokkaasti. Lapun luukulle laittaminen olisi riipaissut syvältä.

Laajennusmahdollisuuksia myös pitopalvelun suuntaan on.

Upin lounaskahvion ja grillin asiakaskunta koostuu pääosin kunnan ja keskustan yritysten henkilökunnasta, mutta hyvän ruuan perässä tullaan kauempaakin. Jokaisella on oma suosikkinsa, mutta grillipuolella vetonaula on ollut jo 25 vuotta ”Upin erikoinen”. Ranskalaiset, jauhelihapihvi, jahtimakkara ja kananmuna karkottavat isommankin nälän.

Yhdestä asiasta Upi antaa Tainalle oikein erityiskiitoksen. – Taina on niin taitava suunnittelemaan ja ennakoimaan, että meillä on ruokahävikki aina ollut todella pieni.

Molemmat haluavat myös osoittaa kiitoksensa jokaiselle työntekijälle, jotka heillä vuosien varrella ovat työskennelleet.

Aivan kiikkustuoliin eläkeläispäiviä viettämään ei Upi Reinikainenkaan vielä laskeudu, sillä Huikon Helmen kesäkahvilan pito jatkuu entiseen tapaan. Matkailutoimintaa on tarkoitus kehittää ja viidessä hevosessakin riittää puuhaa.

Taina Pulkkinen on ollut ravintolan sielu. Hän ei peittele iloaan, kun uudet, nuoret yrittäjät löytyivät.

– Olen tykännyt itsenäisestä työstäni ja siitä, että ruuistani on pidetty. Asiakkaita tulee ikävä, mutta onneksi heitä tapaa kylällä jatkossakin. Tässä iässä voimavarat alkavat väkisinkin vähetä ja olen jo pitkään asennoitunut siihen, että on aika antaa tilaa nuoremmille. Jospa ehtisin pitää itsestäni vähän parempaa huolta ja antaa aikaa enemmän meidän koiralle. Ja jos vielä joskus sen puutarhankin ehtisi perustaa, hän haaveilee.

Upillakin on Tainan ahkerien käsien varalle suunnitelma: –Tallitytöksi otan.

Hanna Lahtinen