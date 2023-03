Ukrainan naiset eivät menetä toivoaan

Toivakan Naistenillassa viime keskiviikkona Arja Koriseva-Karmalalla oli ilo ja kunnia ojentaa Janette Ruokoselle Vuoden 2022 yrittäjän palkinto. Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja toivoi ukrainalaisista lisää yrittäjiä Toivakkaan. Taustalla eturivissä oikealla istuva toivakanukrainalainen Dasha Shepeleva onkin jo aloittanut tekemään ripsienpidennyksiä myös Toivakassa.

Toivakassa on Naistenpäivää vietetty isolla joukolla jo parikymmentä vuotta, toki koronan vuoksi pari vuotta himmailtiin. Teemoja ovat olleet esimerkiksi Pullantuoksuinen nainen työelämässä, Hyvä tällaisena, Juhlava nainen tai Taitava nainen.

Tänä vuonna teema valikoitui luontevasti, sillä viimeisten kuukausien aikana Toivakkaan on muuttanut joukko tavallisia naisia, joiden kokemukset eivät ole enää tavallisia.

Pari vuotta sitten he napsivat kuvia arkisesta elämästä ja juhlahetkistä. Kesän ensimmäinen jäätelötötterö lähikahvilassa tai synttärit koko suvun kesken ovat nyt kultaisia muistoja. Ukrainan naisten elämä mullistui 24.4.2022, eikä monenkaan lähikahvilaa enää ole, ei myöskään kotia.

Ukrainalaiset olivat koostaneet kuvistaan esityksen, joka aiheutti silmäkulmien kostumisia yli 120-päisessä yleisössö viimeistään siinä vaiheessa kun aurinkoisten hetkistä siirryttiin pommitusten jälkiin.

Lopuksi muutama naisista käytti puheenvuoron kertoen esimerkiksi ammateistaan. Meijerityöntekijän, opettajan, kondiittorin, hunajatarhurin, ripsiartistin ja monen muun lisäksi Toivakasta löytyy myös ammattivalokuvaaja Krystyna Martyniuk, jonka upeita kuvia voi seurata vaikkapa Instagramissa.

Naistenpäivän upeat kakut oli valmistanut H’ersonista kotoisin oleva Natali Paik.

Hanna Lahtinen