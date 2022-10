Tuula Anneli laulaa yhä

Uuraisten Hiirolan kylän korkealla mäellä Murtolan talon piha on täynnä keltaisia lehtiä. Niitä haravoi jo kolmatta kertaa tänä syksynä talon emäntä Tuula Anneli Salminen, 75. Tuulan tunnistavat Uuraisilla kaikki. Hän on Tuula Anneli, laulaja, iskelmien, tangojen ja valssien tulkitsija, satoja keikkoja tehnyt.

Tuula haravoi yksin, sillä puoliso Hannu kuoli puolitoista vuotta sitten.

– Nyt on kaipaus ja ikävä, aluksi yksin jääminen oli tosi vaikeaa 56 yhteisen vuoden jälkeen, kun aina olimme yhdessä. Mutta olen selvinnyt.

Tuula käy paljon hautausmaalla. Se auttaa, siellä tulee rauhallinen ja helppo olo. Helppoa ei elämä toki ole. Nyt on työt tehtävä yksin. Ennenkin Tuula osasi huolehtia kaikista käytännön elämän asioista, mutta tyhjältä olo silti nyt tuntuu. Tyhjyyttä täyttävät omakotitalon työt ja kaksi lasta ja kolme lastenlasta.

Tuula o.s Sivill menetti viiden vuoden vanhana veljensä, joka hukkui. Toinen veli kuoli tulipalossa. Ne olivat kovia asioita, samoin kuin siskon ja vanhempien poismeno. Puolison kuolema oli kuitenkin kaikkein pahinta, mutta sen Tuula ymmärsi, että kotiin ei saa jäädä suremaan, vaan meneminen ja kotoa lähteminen on hyväksi. On myös pysyteltävä rauhallisena, sillä syntymä ja kuolema on jokaisella edessä.

Keväästä syksyyn on ulkona aina jotakin tekemistä.

– Jos olisin jäänyt kotiin, asiat olisivat huonommin ja ajatukset vain pyörisivät päässä. Kun lähtee, niin kotiinpaluu tuntuu aina hyvältä.

1980-luvun alussa jo 1790-luvulla rakennettu Murtola, puoliso Hannun kotitalo, remontoitiin perusteellisesti hirsi hirreltä. Ystävä ja Ympäristölehden toimittaja Mauno Ihanti ehdotti pidettäväksi itsenäisyysjuhlat uudistetussa talossa. Murtolaan tuli yli 100 henkeä, näyttää Tuula vieraskirjasta. Taisto Lähteelä ja Erkki Flyktman soittivat haitaria. Väki tanssi tiputanssia. Tuula rohkaistui laulamaan Taiston säestyksellä ja Hannun, josta sukeutui yhtyeen rumpali. Vuosikymmeniä kestänyt laulajan ura sai alkunsa. Heti alkuunsa Tuula voitti laulukilpailun Vehniällä ja palkinnoksi puisen soittajapatsaan. Vuonna 1984 hän teki ensimmäisen keikkansa Uuraisilla Taisto Lähteelän säestyksellä. Siihen aikaan oli paljon seurojentaloja ja lavoja ja niissä runsaasti väkeä tanssimassa.

Tuulalla on tallella monia mainosjulisteita laulajan uralta. Kuvassa on mukana myös puoliso Hannu Salminen.



Laulajan urasta Tuula oli haaveillut jo lapsena. Haave toteutui, 26 vuotta hän kiersi Keski-Suomea Taiston kanssa ja lisäksi vielä Hannu Saksin yhtyeen kanssa.

Tuula tykkäsi laulamisesta. Kolmensadan kilometrin päässäkin käytiin keikoilla lähes viikottain. Joskus oli haikeaa lähteä, kun kotona savu nousi saunan piipusta, myöntää Tuula, mutta on iloinen siitä, että nytkin vielä kysytään esiintymään.

Taisto ja Seppo Lähteelä ja Tuula ovat tehneet uusimman levyn viime vuonna Järviradioon ja nyt siellä on yhdeksän levyä. Niitä voi toivekappaleina sieltä toivoakin.

Tuula on tehnyt elämässään monenlaista muutakin. Viisi vuotta hän teki kosmetologin töitä omistamassaan yritykesssä Kauneus- ja jalkahoitola Tuula. Lisäksi hän oli keittiötöissä Tikkakoskella ja 70-luvulla Murtolassa oli vielä eläimiäkin. Nyt Tuula on laittanut talonsa myyntiin. Yksin asumiseen talo on suuri.

Pimeät illat eivät Tuulaa pelota. Koti on aina koti, turvallinen paikka, ja Murtolanmäen päältä näkyy kauas. Keltaisia lehtiä on vielä puissa. Tuula saa aloittaa vielä neljännenkin haravointikierroksen.

Tellervo Lehtoranta