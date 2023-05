Tuukalla on monitoimiyritys

Tuukka Leppänen on nuori 4H-yrittäjä. Yrittäjän työstä hän kiinnostui kuusitoistavuotiaana.

– Nuorella miehellä on aina tarvetta taskurahoihin ja siksi kiinnostuin niiden omatoimisesta hankkimisesta ja lähdin mukaan 4H- yrittäjyyteen ja perustin Tuukan Pihatyöpalvelun vuonna 2019.

Tuukan yrityskuvioihin on kuulunut, kuten yrityksen nimikin kertoo monenmoinen toiminta. Töinä ovat olleet mm. pihojen hoito- ja huoltotyöt, rännien ja kattojen puhdistukset, nurmikon leikkaamiset ja muut urakkatyöt kuten halkojen halkomiset ja pinoamiset.

Kattojen ja rännien puhdistukset hoituvat harjojen ja lehtipuhaltimen avulla. Puittentekovälineinä miehellä on moottorisaha ja kirves. Ruohonleikkuri kulkee matkassa, joten pihan omistajalla ei tarvitse olla omaa leikkuria.



– Raivaustyöt työllistivät paljon vuonna 2022. Monillakaan taloilla ei ole omia raivaussahoja ja siksi tarvitsevat raivaustöihin ulkopuolista apua. Olen tehnyt metsien raivaustöitä ja pihojen siistimisiä risukoista ja ylimääräisistä puista. Myös mökkiteiden ojanpientareiden ja tienvarsien raivauksilla on kysyntää.

Tuukan tarjoamaa työapua voi kysellä vaikkapa sähköpostilla tuukkaleppanen00@gmail.com. Tuukkaan saa yhteyden myös instragramin kautta nimellä tuukka.leppanenn.