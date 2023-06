Tunto hyppysissä

Sirpa Forsberg on tullut uuraislaisille tutuksi kiinteistökartoittajana, joka on myös pikkuhiljaa pistänyt keskustan viheralueita kuntoon.

Harvempi tietää, että hänellä on toinenkin osaamisalue hyvinvoinnin puolella ja myös toiminimi LupsAkka Hieronta.

Kajaanista syntyisin oleva Sirpa on tehnyt yli 30 vuotta puutarhurintoitä, pisimmän rupeaman Espoon kaupungilla. Opiskelu ja itsensä kehittäminen on ollut hänelle aina luontevaa.

Puoliso Kalevi Niemisen kotikuntaan Uuraisille elämä toi muutama vuosi sitten. Päätöstä muuttoon kannustivat korona ja putkiremontti Espoon kodissa.

Muuton jälkeen Sirpa kulki aluksi Jyväskylässä ISSillä, josta siirtyi kiinteistöinventointiryhmään Uuraisilla. Seuraavaksi ryhmä suuntaa Jokihaaraan ja Oikariin.

– Pidän työstäni ja koen olevani suorastaan etuoikeutettu, kun pääsen tutustumaan kuntaan näin perusteellisesti. Täällä on paljon upeita paikkoja ja kauniita koteja. Esimerkiksi tänä talvena kun kartoitimme Kyynämöisen rantoja, niin huomasi miten maisemiltaan monipuolinen järvi se on, hän kertoo.

Espoossa Sirpa työskenteli päivätyön ohessa jäsenkorjaajana noin 12 viikkotuntia ja oma asiakaskunta oli jo hyvin muodostunut.



– Minua kiinnosti jo nuorena lääkintäjumpparin ammatti, mutta sinne oli silloin 80-luvulla todella vaikea päästä. Työn ohessa opiskelin hierojaksi ja jäsenkorjaajaksi vuonna 2017 ja kun itse kävin hieronnassa Marja Könösellä, hän kannusti ryhtymään myös osa-aikayrittäjäksi ja tarjosi toiminnalle myös tilat. Puutarhurin työtä sain osa-aikaistettua neljään päivään viikossa. Marja on myös kannustanut koko ajan alan koulutuksiin, kuten spiraalistabilaatiometodin opiskeluun.

Kaikkein eniten Sirpa Forsberg on kuitenkin innostunut kraniosakraaliterapiasta, vaikka vielä opiskelemaan lähtiessään hän itsekin suhtautui asiaan skeptiseti.

– Siinä herätellään ihmisen oma parannusmekanismi käyntiin. Kraniosakraalijärjestelmä on aivokopan ja selkärangan muodostama kokonaisuus, jossa tapahtuva rytminen liike liikuttaa keskushermostossa olevaa nestettä

Koulutuksissa Sirpa Forsberg on huomannut, miten tarkka tuntoaisti hänen käsissään on.

– Olen luullut, että jokainen tuntee hyppysissään samoin kuin minä, mutta elämän varrella on tullut tilanteita, jolloin olen huomannut, että niin ei taidakaan olla. Kurssi, jolla oli monta innostunutta opiskelijaa, oli kuin pieni voimalaitos, mikä hyrisee hyvää oloa, hän sanoo.

Uuraisilla LupsAkka on viettänyt hieman hiljaiseloa, mutta pikkuhiljaa olisi aktivoitumisen aika. Hoitohuone Tilkkulantiellä on valmiina ja yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Uuraisten yritysluettelosta osoitteesta sunuurainen.fi.

Sirpa myöntää, että markkinointi ei ole hänen vahvuuksiaan.

– Minuun voi ottaa yhteyttä oire edellä, niin räätälöin hoidon tarpeen mukaan. Keho kyllä kertoo hoidon laadun ja keston.

Hanna Lahtinen