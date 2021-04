Tuhansittain onnenapiloita

Sanni Kaipomäki Uuraisten Kotaperältä Äkkilän talosta on onnekas ihminen. Vaikka suurempaa lottovoittoa ei ole tullut, niin terveyttä on riittänyt. Saattaa olla, että syy on hänen keräämissään neliapiloissa. Niitä hänellä on laatikossa kuivattuna noin 5000 kappaletta.

Sannilla on nelilehtisilmä. – Minun ei tarvitse neliapiloita edes etsiskellä. Kun nurmikolle vilkaisen, katse osuu heti neliapilaan. Kun kävelen metsässä, niitä löytyy vaikka kuinka paljon. Pyöräillessäkin niitä näkyy tienvarsilla, kertoo Sanni.



Sanni poimii apilanlehdet pitkässä varressa, laittaa ne vihkon väliin kuivumaan ja siirtää ne sen jälkeen kukkakoristeiseen laatikkoon. Laatikossa on myös viisi,- kuusi- ja seitsenlehtisiä apiloita. Ensimmäisen löytämänsä seitsenlehtisen hän heitti menemään, kun joku oli kertonut sen tuovan epäonnea.

– Enää en heitä, vaan otan tarkkaan talteen, sanoo Sanni, joka haluaa kerätä 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-lehtisen apilasarjan.

Sanni keräsi nelilehtiapiloita jo lapsenakin Petäjävedellä. Silloinkin hän huomasi niitä jo kaukaa. Nyt, kun löytää yhden, huomaakin usein, että vieressä niitä on monta. Heinätöiden jälkeen pelto on niitä pullollaan, kun odelma alkaa kasvaa.

Sannille nelilehtisten keräily on harrastus, kuten myös marjastus ja luonnossa liikkuminen emännän työn lisäksi.