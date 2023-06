Touko siunattiin Toivakassa Hiekkalan tilalla

Toivakassa perinteinen kevättapahtuma on toukosiunaus jollakin kunnan maatiloista. Toukojen siunauksen järjestäjinä ovat Eläkeliiton Toivakan yhdistys ja Toivakan seurakunta. Tänä keväänä toukosiunaus suoritettiin Hiekkalan tilalla, jonka pihapiiriin saapui runsaasti kyläläisiä. Tervetulosanat lausui Eläkeliiton Toivakan yhdistyksen puheenjohtaja Markku Kauppinen. Kirkkoherra Panu Partanen puhui toukotyön tekemisen velvollisuudesta ja sadon odotuksesta.

– Jumalan sana lupaa meille Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö, eikä korjuu, ei vilu, eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Tätä lupausta muistaen siunaamme tänään vuotuista kylvötyötä ja muistamme meidän ihmisten vastuuta luomakunnasta, meille on annettu tehtävä viljellä ja varjella. Samalla kiitämme alkavan suven suloisuudesta, kasvun ihmeestä ja mahdollisuudesta viljellä maata. On lisäksi kiitoksen aika Myös eikö Herran kansa luojaansa kiittäisi… Maasta kaikki lähtee ja kaikki palaa maahan. Partanen muistutti kuulijoita, että on huolehdittava yhteytemme pysyvyydestä maahan. Raamatussa sanotaan, että maan tomua sinä olet ja maan tomuun sinä palaat.

– Kylvön siunaus on yhteinen ruokarukous. Voidaan ajatella, että tänään on sellainen koko vuoden kattava ruokarukous. Olemme tässä kiittämässä elämästä ja sanomassa yksinkertaisesti ”anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. ..Liian monelta puuttuu jokapäiväinen leipä, sitä on joko hyvin niukasti tai ei ollenkaan. Haluamme tänään ajatella ja muistaa, ihmisiä joilta puuttuu arjen perustarpeet.



Kylvö liittyy satoon, siemeneen, joka on alku siitä, mitä on vielä tulossa. Eli me odotamme kylvön tuottamaa satoa. Sama pätee ihmisenä elämiseen. Se mitä me kylvämme elämässä ympärillemme, mitä ajatuksia ja tekoja kylvämme toisiin ihmisiin, se on myös se sato, mitä korjaamme. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa sitä satona tuhoon, mutta joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä hyvän tekemiseen, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon…

Irma Hiekkanen luki pätkän Raamatun luomiskertomuksesta ja siunausrukouksen jälkeen Matti Hiekkanen kylvi siementä peltoon kylvövakasta perinteisellä tavalla.

Mielenkiintoinen oli myös hänen kertomuksensa Hiekkasen suvun vaiheista kaukaa 1800-luvulta alkaen. Kalevi Hiekkanen on kirjoittanut suvustaan kirja Toivakan Hiekkanen- suku ja sen elinpiiriä.

Musiikkiannista vastasi rovasti Olavi Jouttijärvi soittaen tenorisaksofonilla kappaleet Summertime” ja virren Soi kunniaksi Luojan, nyt virsi kiitoksen.

Veikko Ripatti