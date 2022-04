Torstaisin tavataan Temppelillä

Jo aamulla yhdeksän aikaan aukeaa kirpputori Uuraisten Helluntaitemppelillä. EU-avustuskassit ovat jaossa ja keittiössä on kahvitarjoilu voileipineen ja piirakoineen. Hengellistä antia tuo rukoushetki Ukrainan puolesta.

– Kirpputori on seurakuntamme näyteikkuna. Siellä koemme yhteyttä toisiimme, näemme ja kuulemme toisiamme ja käymme keskusteluja. Kirpputori on sosiaalinen kohtauspaikka, sanoo seurakunnan johtaja, pastori Timo Koivisto.

Kirpputori alkoi 1980-luvun loppupuolella Jorma ja Hellin Laulumaan toimesta. Sen pitkäaikainen hoitaja oli Sinikka Huhtaniemi. Nyt vaaterekkien seassa on jo neljä vuotta puikkelehtinut Leila Lehtola. Jyväskylästä kotoisin oleva, mutta kesät, talvet Tehlon mökillä asuva Leila pitää kirpputorilla hyvän järjestyksen ja tarjolla on vain puhtaita vaatteita ja puhtaalta koko huone tuoksuukin.

– Meillä käy kahdenlaisia asiakkaita, toiset etsivät jotain aivan tiettyä tavaraa ja toiset kiertävät ja katselevat valikoimaa, jos jostain löytäisi vaikkapa aarteen, sanoo Leila.

Kirpparin hinnat ovat pieniä, sillä kaikki myytävä on lahjoitustavaraa. Silti viikottain kertyy kassaan parikin sataa euroa, osa kahviosta. Leila Lehtola toivoo kirpparille tuotavan erikoisesti miesten vaatteita, lasten kenkiä ja liinavaatteita. Aivan mahtavaa on saada myyntiin pitsikoristeisia lakanoita.

Maaliskuun viimeisenä torstaina etsittiin aivan tiettyjä esineitä. Opettaja Ulla Pasasen kolmas luokka kävi ostamassa pienet kipposet pääsiäisruohon kylvämistä varten.

Joona Räty, 29 etsi itselleen vaatteita miesten rekistä. Vesa ja Marjaana Immonen löysivät lenkkarit ja vaatteita tyttärelleen Sofialle.



Samalla oli menossa myös tarjouskampanja, jossa muovipussin sai kerätä täyteen vaatteita ja kenkiä ja maksaa siitä viisi euroa. Temppelin ovi käy usein.

– Jos on jotain käytännön ongelmia, yleensä aina joku kahvion pöydän ääressä istuva tietää ratkaisun ja vastauksen, ja aina osataan neuvoa, sanoo Timo Koivisto.

– Neljäkymmentä vuotta olen täällä käynyt ja kahvi vetää aina puoleensa, sanoo Matti Palonen, jokatorstainen vieras temppelillä. Matilla on talosta kokonaiskäsitys, sillä hän oli mukana jo silloin, kun talo Paanalan Esan kauppana ostettiin seurakunnalle 1995.

Temppelin salissa on pitkä penkki täynnä EU-ruokakasseja, tosin jo viimeisiä viedään. Niitä on viime toukokuusta lähtien jaettu yhteensä 1300 kiloa. Mitään ei kesään mennessä ole enää varastossa.

Kirpputorin tuotolla tuetaan Esa ja Marianne Pyykkösen tekemää lähetystyötä Papua Uusi-Guineassa. Sitä ennen tukea annettiin Jouko ja Maarit Pynnöselle Kamputseaan. Myös lähetysjärjestö Fidan työtä tuetaan. Lisäksi jo vuosien ajan on tuettu Roger Finchin matkoja Ukrainan seurakuntiin.



Ukrainan asia onkin mielissä ja sydämissä. Seurakunnalla on omat asiantuntijat Roger ja Liisa Finch. Roger käy Ukrainassa säännöllisesti. Hän vie tukea Odessaan, Kiovaan ja Kemelynskyyn. Ukrainassa tilanne onkin katastrofaalinen. Rahaa ja bensaa tarvitaan ja ruoka on alkanut loppua, mutta moni seurakunta vielä toimii.

Päivän lopuksi hiljennytään. – Meidän tehtävämme tässä Euroopan tilanteessa on rukoilla, sanoo Timo Koivisto.

– Ukraina-ahdistusta on koettu meidänkin seurakunnassamme, mutta nyt se alkaa helpottaa, kertoo Koivisto. Osaltaan siihen vaikuttaa että voimme taas kohdata toisemme. Vaikka sitten kirpparilla.

Tellervo Lehtoranta