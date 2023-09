Torilla on kivaa!

Uuraisten torstaitorilla nautitaan yhdessäolosta kuin viimeistä päivää. Maalla kun ollaan, niin marjasaalit ja mielenkiintoiset eläinkohtaamiset ovat keskusteluissa pääosassa. Hytösen Veli paistelee lettuja ja Kivelän Kauko myy arpoja. Nämä Urheiluseura Raikun pojat ovat pitäneet kahvilaa torilla koko kesän ja tarjonneet tuiki tarpeellisen kohtaamispaikan. Kun Karjalaisen tai Roinilan myyntiauto kaartaa torille, muodostuu niiden eteen jono. Myös vuodevaatteita, kenkiä ja vaatteita voi aina silloin tällöin Uuraisten torilta ostaa.

– Mutta missä ovat sadonkorjuutuotteiden myyjät, moni heitä kyselee. Toivottavasti koululaiset ehtivät vielä tänä syksynä meidän seuraksi myymään leivonnaisia ja keräämään luokkaretkirahoja, toivoo kokenut kauppamies Kauko Kivelä.

Ilmojen viiletessä huoli torin hiljenemisestä vain kasvaa. Shellin lopetettua, katosi aamukahvipaikka, vessa sentään löytyy kunnanvirastolta. Sesonkipuoti Selman kahvila on nimensä mukaisesti sesonkiluonteinen, sillä talkoovoimin toimivat vastuuhenkilöt ovat kaikki päivätöissä ja 4H-yrittäjät tähän aikaan vuodesta koulussa. Uuden S-marketin toivotaan tuovat apua tilanteeseen, mutta varmuutta asiasta ei ole. Onneksi sentään on pizzeria Alansa, joka aamupäivästä avaa ovensa ja palvelee aina yhtä ystävällisellä asenteella nälkäisiä uuraislaisia.

Uuraisten onneksi kunnassa on virkeitä yhdistyksiä, jotka piristävät tapahtumillaan. Ensi viikon lauantaina 9.9. luvassa on Syystori, jolloin jokaisen kynnelle kykenevän kannattaa suunnata Uuraisille ruuhkaa aiheuttamaan. Uuraisten Raiku järjestää Sadonkorjuutorin, Selma Ry pihallaan peräkonttikirppiksen ja kahvilan ja Uuraisten hevosystäväinseura kepparikisat Leinikinpuistossa.

Hanna Lahtinen