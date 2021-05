Tonkkakaupalla simaa ja satoja munkkeja

Myyjäisiä on monella ollut ikävä.

– Tosi mukavaa, kun nyt voitiin pitää vappumyyjäiset, viime vuonna ne jäivät väliin. Nyt saatiin taas tempaista lähetyksen hyväksi, kertoi Uuraisten seurakunnan lähetyssihteeri ja diakoni Henna Parhiala vapunaattona seurakuntakodin pöydän munkkivuoren ja simapullorivistön takana.

Asiakkaita myyjäisiin tuli jonoksi asti. Leena Hintikka, Irja Seppänen, Päivi Paananen ja Mirja Paananen olivat leiponeet yhteensä 400 sokerikuorrutettua munkkia ja Tarja Koskinen ja Anna-Liisa Isomöttönen valmistaneet 110 litraa sitruunaista simaa. Munkit myytiin kaikki, mutta simaa jäi tilkka tekijöillekin, kun niille varatut astiat loppuivat, eikä läheskään kaikilla ollut omaa astiaa mukana.

– Kyllä kotitekoiset munkit ja sima kuuluvat vappuun. Nyt ne jäivät itse tekemättä, niin tultiin täältä ensi kertaa hakemaan, kertoivat Pirkko Poutanen ja Auli Mäntynen ja lupasivat itse syödä herkut juhlan kunniaksi.

Tarja Koskinen urakoi tekemällä simaa käyttäen apuna jo museoesineiksi luokiteltuja maitotonkkia. Simaa kilvan kiiteltiin.

– Ihan normaalilla tavalla siman teen, erikoisniksejä ei ole. Simanteon opin sukulaistädiltä. Hiivaa käytän vähän enemmän kuin ohjeissa mainitun herneen verran. Näin sima valmistuu nopeammin. Aika nopeaa ja helppoa valmistus on. Suurin työ on pestyjen sitruunoiden kuoriminen perunankuorimaveitsellä, totesi Tarja Koskinen.

Tarja toivoi että munkit ja sima toisivat paljon vappuiloa koteihin ja apua lähetyskentille.

Tellervo Lehtoranta