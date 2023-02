Toivottu S-market saadaan Uuraisille

Osuuskauppa Keskimaa rakentaa Uuraisille uuden noin 1000 neliön suuruisen S-marketin. Liikekiinteistön yhteyteen siirtyy myös ABC-automaattiasema. Rakennusprojekti alkaa keväällä 2023 ja sen on määrä valmistua alkuvuodesta 2024.

Osuuskauppa Keskimaa ja Uuraisten kunta allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Uuraisten elinvoimahankkeesta kesällä 2021. Hankkeen myötä Uuraisten keskustaan käynnistettiin kaavoitus uuden liikekiinteistön rakentamiseksi. Kaavamuutos valmistui lokakuussa 2022.− Lupasimme kaavamuutoksen vahvistamisen jälkeen tarkentaa suunnitelmiamme Uuraiselle rakennettavasta uudesta liikekiinteistöstä. Keskimaan hallitus hyväksyi kokouksessaan 21.2.2023 esityksemme noin 1000 neliön S-marketin rakentamisesta Uuraisille. Tämä esityksemme oli pitkän pohdinnan ja laskelmien tulos. Uuraislaisten toiveet on huomioitu päätöksessä rakentaa paikkakunnalle S-market, toteaa Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtaja Vesa Kyllönen. Osuuskauppa Keskimaan nykyinen Sale Uurainen toimii noin 400 neliön tiloissa, jotka eivät enää vastaa nykyisiä tarpeita. Uuteen S-markettiin rakennettavat tilat tuplaavat nykyisen Salen myymälätilan. Uutta liiketilaa reunustaa tilava parkkialue, jossa on huomioitu myös urheilukentän läheisyys.

Uuraislaisille muodostui hyvin tärkeäksi kysymykseksi, että rakentuva yksikkö on nimenomaan S-market, eikä Sale. Asian puolesta kerättiin jopa adressi. Vesa Kyllönen myöntää, että kuntalaisten aloitteellisuudella oli merkitystä, toinen marketin kannalta edullinen asia on rakennuskustannusten lievä lasku.

Uuraisten kunta käynnisti uuden päivittäistavaraliikkeen sijainnin varmistuttua myös läheisen Kisatien asuintonttien kaavoituksen, alueen infran rakentaminen aloitettiin kesällä.

− Osuuskaupan tavoitteiden mukaisesti meille on tärkeää olla mukana kehittämässä palveluitamme eri puolilla Keski-Suomea. Haluamme tällä investoinnilla edesauttaa Uuraisten elinvoimaisuutta paikallisten tarpeita kuunnellen. Samalla investoimme myös moderneihin energia- ja ympäristöteknisiin ratkaisuihin tulevan kiinteistön suhteen, taustoittaa Kyllönen päätöstä.Uusi myymäläkiinteistö rakennetaan energiatehokkaaksi modernilla CO²-kylmälaitejärjestelmillä sekä tehokkaalla lämmöntalteenotolla Osuuskauppa Keskimaan hiilinegatiivisuustavoitteiden mukaisesti. S-market-konseptin mukaiseen myymälään siirtyvät kaikki Salen entiset palvelut ja lisäpalveluiksi on suunniteltu tässä vaiheessa muun muassa paistopiste ja itsepalvelukassat.− Nyt kun päätös hankkeen toteuttamisesta on tehty, niin lähdemme rakentamaan kauppaa paikallisten asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteenamme on tarjota kunnan asukkaille uudessa myymälässä sellainen valikoima, että heillä on yhä vähemmän tarvetta asioida ruokaostoksilla oman kunnan ulkopuolella, täsmentää Osuuskauppa Keskimaan hankkeesta vastaava ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen.

Nykyisen Salen kiinteistön tulevaisuus on avoin.

– Kaikki hyvät ideat otetaan vastaan, toiveissa on että siihenkin saadaan Uuraisten kannalta tärkeitä toimintoja, Kyllönen sanoo. Myös kunnan kanssa on asiasta käynnistetty neuvottelut.

Uuden S-marketin tontille siirtyy lisäksi nykyisen Sale Uuraisen yhteydessä sijaitseva ABC-automaattiasema. Polttonestejakelun lisäksi ABC-automaattiasemalle tulee myös sähköautojen peruslatauspiste.S-marketin investoinnin kokonaiskustannus ABC-automaattiasemineen on yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Rakennusprojekti alkaa keväällä 2023 maansiirtotöillä ja uusi myymälä on määrä avata alkuvuodesta 2024.

Kaupan sijoittumisen virtuaalimalli on katsottavissa osoitteessa https://www.skjkl.fi/Uurainen/Kauppakortteli/003ab.mp4. Artikkelikuvana on kuvakaappaus videolta.