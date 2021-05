Uuraisten helluntaiseurakunnan temppelille pysähtyi toukokuussa suuri rekka-auto. Se toi seurakunnan varastoon 1300 kiloa EU-ruokaa, yhteensä 11 eri lajia maitojauheesta lihasäilykkeeseen ja myslistä kekseihin ja hernekeittoon.

– Tämä on meille kokeiluluonteinen tehtävä. Se on ollut mielessäni pitkään ja olen kuullut hyviä kokemuksia ruoanjaosta. Toivomme, että ruokapaketti tuo siunausta ihmisten elämään, sanoo seurakunnan pastori Timo Koivisto.

Salen lahjoittamiin kasseihin pakataan yksi paketti joka ruokalajia. Kasseja jaetaan helluntaiseurakunnan kirpputoripäivänä torstaisin pienen hartauden jälkeen. Ihmisten omaan arvioon avun tarpeestaan luotetaan, eikä keneltäkään kysytä, mitä ansaitset tai mitä teet tai käännytetä pois.

– Toiminta on kaksitahoista. Jaamme maallista ruokaa ja muistutamme elämän leivästä Jeesuksesta. Ihmisiä auttaessamme koemme myös olevamme osa tämän kunnan elämää, Koivisto lisää.

Helluntaiseurakunta on jakanut aikaisemmin leipää, mutta on nyt EU-ruoan jakajana ensimmäistä kertaa. Talkooväkeä kertyi tavaroitten siirtoon useita.

Kuljettaja Rainer Ehrukaisen johdolla ruoka varastoitiin. – Hyvältä tuntuu olla talkoissa hyvän asian tähden, kommentoivat avustajat.

Tellervo Lehtoranta