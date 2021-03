Toivakka tarvitsee Matteja ja Martteja

Toivakan vuoden 2020 yrittäjä on Matti Tiainen, jolla on useampikin yritys ja monipuolista yritystoimintaa.

Yrittäjäksi Matti Tiainen on voinut kutsua itseään ihan pian 20 vuotta. Tie huonekalujen valmistuksesta urkujen kautta keittiökalustevalmistajaksi, hostellinpitäjäksi ja vuokra-asuntoyrittäjäksi on ollut mutkikas ja mäkinen – ja sitä kautta myös opettavainen.

Teema Hostel ei tällä hetkellä sattuneesta syystä toimi kovin vilkkaasti, mutta ensimmäinen toimintavuosi ennen koronaa ehti osoittaa alan potentiaalin myös Toivakassa ja tulevaisuus – sitten joskus – näyttää valoisalta ja kansainväliseltä.

Teemakeittiöiden ja hostellin lisäksi yrittäjä Tiaista on viime vuodet työllistänyt Teema asunnot. Jussilankulman valoisan toimiviksi remontoidut 19 asuntoa ovat löytäneet asukkaansa helposti.

Vuokra-asuntoyrittäminen on tällä hetkellä yrittäjä Tiaisen oma lempilapsi ja harkinnassa on jopa Teemakeittiöiden myynti.

– Olen ratkaisukeskeinen yrittäjä. Näin, että Toivakasta puuttui tasokkaita vuokra-asuntoja ja siihen tarpeeseen olen pyrkinyt vastaamaan, hän sanoo ja kannustaa muitakin rakennusalan yrittäjiä samaan.

– Kerrostalolle ei aika ollut vielä kypsä, mutta rivi- tai paritaloja Toivakka tarvitsee, esimerkiksi uusi pappila järvenrantatontteineen on myynnissä, Matti Tiainen vinkkaa.

Pieni rakennusbuumi ja positiivinen pöhinä pitäisi olla aina päällä.

– Sijainti, luonto, palvelut ja hyvien liikenne- ja viestiyhteyksien suomat etätyömahdollisuudet, luettelee Toivakan Yrittäjät ry:n uusi puheenjohtaja Martti Herman Pisto Toivakan veto-, mutta myös pitovoimatekijöitä.

– Uskon, että esimerkiksi Jyväskylästä on perheen paljon helpompi muuttaa vuokralle Toivakkaan ja tutustua sitä kautta paikkakuntaan. He voivat myöhemmin rakentaa tai hankkia valmiin omakotitalon tai viihtyä pitkäänkin vuokralla. Vaihtoehtoja pitää olla, myös sellaisia, joita varten ei tarvitse ottaa satoja tuhansia lainaa. Myös eläkeläiset, joilla on lapsia Helsingissä, ovat yksi ryhmä, joille vuokra-asuminen Toivakassa on logistisesti loistava vaihtoehto, Matti Tiainen sanoo ja perustaa mielipiteensä vahvasti Teema asuntojen vuokralaisiin, jonka ikäjakauma on 0-87 vuotta.

– Kysyntää on, kerran vuokraovi.comiin ehti kertyä 20 kiinnostuneen jonokin. Kunnan suuntaan esitän toiveen, että nyt on markkinoitava rakennusliikkeille rivitalotontteja rakennettavaksi, pieni rakennusbuumi ja positiivinen pöhinä pitäisi olla aina päällä, hän sanoo ja Martti Herman Pisto vieressä nyökyttelee.

– Matti on tehnyt valtavan työn yrityksensä ja samalla Toivakan eteen ja ansaitsee todellakin tulla vihdoin palkituksi, Toivakan yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Pisto sanoo.

Tuet ovat eriarvoistaneet yrittäjiä, mikä ei voi olla kriisitukien tarkoitus.

Korona on ollut monelle yrittäjälle shokki. Suhdanteita ja riskejä voi yleensä ainakin jossain määrin arvioida ja niihin varautua, mutta koronan aiheuttama maailman pysähtyminen tuli aivan puun takaa. Erityisesti ihmisten matkustamiseen ja kokoontumiseen perustuva yrittäminen on kokenut kovia.

Esimerkiksi Piston luontomatkailuun keskittynyt yritystoiminta on ollut viime vuodet suurten investointien vuoksi lievästi tappiollista. Hän on sijoittanut eurot Pistoretken laajentamiseen ja tätä kautta työllistänyt runsaasti toivakkalaisia.

Viimeisin urakka on ollut ränsistyneen siirtolaistilan muuttaminen moderniksi hevostilaksi. Tämänkaltainen rohkea yrittäminen ja epäitsekkyys oli huono juttu koronatukien saamisen kannalta, eikä järjestelmä häneltä luonnollisestikaan kiitosta saa.

– Varmasti moni tuki on mennyt oikeaankin osoitteeseen, mutta ei kaikki ja tuet ovat eriarvoistaneet yrittäjiä, mikä ei voi olla kriisitukien tarkoitus, Matti Tiainen lisää.

Toivakassa on vielä paljon tehtävää nuorten yrittäjäkasvatuksessa sekä yritystonttien markkinoinnissa.



Yrittäjäyhdistys on monessa kunnassa profiloitunut pienten ja keskisuurten yrittäjien yhteenliittymäksi, mikä taas johtuu osin siitä, että yrityksen jäsenmaksu on sidonnainen yrityksen työntekijämäärään.

– Minusta siitä pitäisi paremminkin palkita, että yritys työllistää, eikä rokottaa, Matti Tiainen sanoo.

Taustalla on paitsi varojen keruu, myös liiton juridisten palvelujen tarjoaminen tarvittaessa yrityksen työntekijöille.

– Toivakan yrittäjäyhdistys voisi toimia aktiivisemminkin, mutta syy ajoittaiseen hiljaiseloon ei ole yrittäjien laiskuudessa, vaan siinä, että jokaisella on niin paljon tekemistä oman yrityksen asioissa. Tosin myös kyräily ja kateus kannattaisi heittää romukoppaan, Martti Herman Pisto toteaa. Hän toivoisi myös maatalousyrittäjiä entistä aktiivisemmin mukaan.

Molemmat uskovat vahvasti Toivakan Yrittäjät ry:n itsenäiseen tulevaisuuteen.

– Yhteistyö yrittäjien kesken sekä kunnan kanssa on ensiarvoisen tärkeää meille yrittäjille, mutta myös kunnalle. Järjestämme jatkossakin tapaamisia ja muuta toimintaa voimavarojemme mukaan. Toivakassa on myös vielä paljon tehtävää nuorten yrittäjäkasvatuksessa sekä yritystonttien markkinoinnissa. Elävä kunta on toimelias, yrittäjät toteavat.

Hanna Lahtinen