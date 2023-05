Toivakkaan tulossa mieskunnanjohtaja

Toivakan kunnanjohtajan valintaa valmisteleva haastattelutyöryhmä on päättänyt lähettää kolme hakijaa soveltuvuusarviointiin. Testattavaksi menevät hallintotieteiden maisteri Perttu Sonninen, yhteiskuntatieteiden maisteri Touko Aalto ja ekonomi Jukka Kaistinen.

Perttu Sonninen on Pihtiputaan kunnansihteeri, Touko Aalto Apteekkariliiton yhteiskuntasuhdejohtaja ja Jukka Kaistinen Muuramen talousjohtaja.

Toivakan kunnanvaltuusto haastattelee kolmikon 1. kesäkuuta. Haastattelutilaisuus on avoin yleisölle.

Asiasta uutisoi Kuntalehti.