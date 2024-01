Toivakka liittyi virallisesti Linkki-liikenteen toimialueeseen

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenteen matkat jatkoivat vuonna 2023 reipasta nousuaan.

Joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja tilastoitiin yhteensä 8,74 miljoonaa. Linkin ovi kävi siis 1,47 miljoonaa kertaa ja noin 20 prosenttia edellisvuotta useammin.

Tämä vuosi laajentaa toimintaaluetta huomattavasti. Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski päättivät MAL-neuvottelujen pohjalta liittyä Linkki-liikenteen toimialueeseen vuoden 2024 alusta alkaen.

Koko reitistö löytyy täältä. Toivakkaan liikennoi linja numero 38.

Linkin palveluiden piirissä on nyt seitsemän kuntaa ja yli 200 000 asukasta. Aluelaajennuksen myötä Linkki-joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet, lipputuotteet ja hinnat tulevat kevään aikana tarkasteluun. Uusien alueiden asukkaiden näkökulmasta ensimmäiset konkreettiset muutokset liikenteeseen tulevat kesällä 2024, kun matkustaminen mahdollistuu koko alueella Linkin Waltti-lipuilla, -maksuvyöhykkeillä ja -hinnoilla. Myös Linkki-liikenteen digitaaliset palvelut saadaan käyttöön koko laajentuvalla alueella tulevana kesänä.

Linkin linjastouudistus käynnistyy kesäliikenteessä 2024 ja tuo muutoksia linjanumeroihin, reitteihin sekä vuorotarjontaan. Linkki-liikenteen runkolinjareiteille otetaan käyttöön parhaan palvelutason Super-Linkit. Linkki-liikenne on jatkossa myös entistä puhtaampaa, kun 3.6. alkaen kaikissa Linkeissä käytetään kestävää käyttövoimaa. Uusia, sähkökäyttöisiä Linkkejä tulee liikenteeseen 64 kappaletta.

Paikallisliikenteen pääpysäkit Jyväskylän Vapaudenkadulla ovat parin vuoden ajan toimineet väliaikaisesti Asemakadulta käsin. Pysäkkitilaa on Asemakadulla ollut niukasti, eivätkä olosuhteet ole palvelun toimivuuden kannalta olleet kehuttavat. Tästä huolimatta on jo kaksi talvea selvitty tilapäisjärjestelyjen keskellä. Linkki kiittää kaikkia asiakkaita, kuljettajia ja alueen toimijoita kärsivällisyydestä ja joustavuudesta. Toiveissa on päästä palaamaan Vapaudenkadun vakituisille, paremmin toimiville pysäkkipaikoille vuoden 2024 aikana.

Viime vuonna suosituin matkustuskuukausi oli marraskuu ja eniten väkeä oli liikenteessä keskiviikkona 1.11., jolloin matkoja tehtiin yhteensä 42 390 kappaletta. Kokonaisuudessaan matkoja tehtiin marraskuussa 985 411. Suosituimmalla Linkki-linjalla 25 tehtiin yhteensä 1 259 459 matkaa. Toiseksi suosituin linja oli 27, jolla matkustettiin 849 242 kertaa. Kolmannelle sijalle tuli linja 18, jolla viime vuonna tehtiin matkoja kaikkiaan 819 824.

Eniten käytetty lipputuote oli aikuisen 30 vrk kausilippu, jolla tehtiin 1 356 506 matkaa. Sovelluksesta älypuhelimeen ostettavan mobiililipun suosio jatkui ja sillä tehtiin 731 645 matkaa. Lähimaksamisen ongelmat autoissa saatiin selätettyä alkuvuodesta 2023. Sen jälkeen maksutapa lähti nopeasti yleistymään, ja lähimaksulla maksettuja matkoja tilastoitiin yhteensä 378 810. – HL

Kuva: Toivakan kunta