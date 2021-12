Toivakka juhli monipuolisesti itsenäisyyttä

Toivakan itsenäisyyspäivän juhlinta käynnistyi kirkossa pidetyllä jumalanpalveluksella. Kirkkoherra Panu Partasen viestinä kuulijoille oli hyvinvoinnin aika ja johtajuus.

– Vauraudestamme huolimatta kaikilla ei ole maassamme hyvä olla. Olemmeko unohtamassa rakkauden kaksoiskäskyn, jossa kehotetaan, että tulee rakastaa Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Toinen tämän vertainen käsky on ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”’ Ei ole mitään suurempaa käskyä, kuin nämä. Partanen puhui myös johtajuudesta muistuttaen Jeesuksen sanoneen, että joka tahtoo tulla suurimmaksi, se olkoon kaikkien palvelija.

– Meidän johtajuutemme ei saa olla vallanhalua. Meitä ei ole kutsuttu palveltaviksi vaan palvelemaan. Luukkaan evankeliumi kertoo kuinka kohdatessaan ihmisiä Jeesus kysyi heiltä, ”Mitä tahdotte, että minä teille tekisin?” Hän halusi ja haluaa auttaa ja palvella meitä, totesi Partanen.



Partanen johdatti kuulijat muistelemaan, kuinka sota-aikoina moni palveli isänmaataan ja lähimmäisiään.

– Tänä päivänä voimme olla kiitollisia heille, jotka silloin uhrasivat aikansa, voimansa ja itsensä. Rukouksemme on, ettemme tulisi liian vahvoiksi emmekä ylpistyisi.



Kirkossa lauloi lauluryhmä kanttori Suvi Sieväsen johdolla. Jumalanpalveluksen päätyttyä seurasi seppeleenlasku Sankarimuistomerkille, jonka vierellä seisoi kaksi sotilasta kunniavartiossa. Seppeleenlaskun jälkeen siirryttiin seurakuntakodille Toivakan kunnan tarjoamille juhlakahveille. Juhlassa aloitussanat lausui Markku Kauppinen, joka kohdisti huomion Toivakan kuntaan.



– Meidän onnemme on Suomen onni. Siksi aionkin kertoa Toivakan pienestä kunnasta, joka sijaitsee rakkaan Suomiäidin esiliinan alareunassa. Toivakka on 2400 asukkaan vireä kunta, joka sijaitsee 35 kilometrin ja 28 minuutin päässä kasvukeskus Jyväskylästä. Tämä on terveellinen, turvallinen, luonnonkaunis ja kaiken lisäksi myös edullinen asuinpaikka. Kun peruspalvelummekin ovat kunnossa, on pakko kysyä, miksi kuntamme asuinluku ei oleellisesti kasva?

Kauppinen arvioi tulevaisuutemme riippuvan siitä, kuinka pystymme hankkimaan uusia asukkaita ja pitämään nykyiset kunnan asukkaat täällä.

– Meillä pitää olla jatkossakin varaa panostaa kunnan kasvuun ja kehitykseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä kuntamme vastuulta siirtyvät terveyspalvelujen tarjoaminen, sosiaalihuolto ja pelastustoimi hyvinvointialueen vastattaviksi. Jäljelle jää kuitenkin kulttuuri, hyvinvointi, koulutus, sivistys ja työllisyys, jotka ovat merkittävä osa kuntalaisten väliseen ja välittömään hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Kauppinen näki tärkeänä sen, että kuka tahansa Toivakasta valitaankin ensi tammikuun aluevaaleissa aluevaltuustoon tai johonkin sen lautakunnista, heidän on pidettävä huoli siitä, että pienten kuntien terveys- ja sosiaalipalvelut eivät kaikkoa kasvukeskuksiin, eikä niiden laatu heikkene.

Martti Pylväläinen lausui runoja ja soitti huuliharppua. Toivakan puhaltajat esiintyivät uuden johtajansa Tero Joensuun johdolla ja liput saliin toivat partiolaiset Riina, Venla ja Tilda.



Päätöspuheen piti Toivakan helluntaiseurakunnan pastori Markus Tattari.

– Olen puolitoistavuotias toivakkalainen ja eteläpohjanmaalta kotoisin. Olen kuullut monia ihmeellisiä tapahtumia rintamamiehiltä, kuinka Jumalan käsi on heitä varjellut. Esimerkiksi mies oli selvinnyt hengissä vaikka asetakki oli reikiä täynnä. Jumalan Sana on ohjannut Suomea eteenpäin. Se näkyy jo siniristilipustakin, hän totesi.



Myös Tattari muistutti rakkauden kaksoiskäskyn tärkeydestä.



Veikko Ripatti