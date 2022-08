Toivakassa onnistunutta yhteistyötä liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi

Heinäkuun viimeisenä lauantaina järjestettiin Toivakan urheilukentällä koko perheen tapahtuma, jonka järjestäjinä olivat urheiluseura Toivakan Rivakan lisäksi paikalliset nuoret sekä Toivakan AUK ja Ruiskuveikot.

Kai Bågman huolehti autojen akuista ja muusta huollosta. Hän kertoi, että näiden pienoissähköautojen nopeus voi olla 100 kilometriä tunnissa.



Ohjelmassa oli vapaamuotoista perhefribaa sekä RC-rataan tutustumista, jota esittelivät AUK:n aktiivijäsenet. Vatsan tarpeista vastasivat Toivakan Ruiskuveikkojen kioskiteltan pitäjät. Osallistuneiden kesken arvottiin Toivakan kunnan vapaa-aikatoimen lahjoittama pizzalahjakortti. Tapahtumassa järjestettiin myös ToiFri Junior -frisbeegolf-kisa. Päivä jatkui vielä frisbeegolfin yleiskilpailulla.

Toivakan Rivakka on tehostanut toimintaansa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2019 Toivakan Rivakalle 10 000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Hanke on kulkenut nimellä ToiRi tähtää tulevaisuuteen.

Hankkeen toimintasuunnitelma ja tavoitteet ovat jo osittain toteutuneet ja niitä kehitetään edelleen.

– Tavoitteena on edelleen lisätä lasten ja nuorten liikuntaa sekä tarjota edulliset ja tasa-arvoiset liikkumismahdollisuudet kaikille kunnan alueella. Hankkeen aikana muun muassa selvitettiin, millä keinoilla osallistuminen onnistuisi helpommin myös haja-asutusalueen lapsille ja nuorille. Järjestimme esimerkiksi Kankaisten kylälle heti koulupäivän päätteeksi viikoittaista liikuntakerhoa, joka olikin todella suosittu ja kerhoon osallistui kymmeniä lapsia. Kerhon ajankohta koulun päättymisen jälkeen lisäsi merkittävästi osallistujien määrää, kun lasta ei tarvinnut erikseen illasta lähteä viemään harrastuksen pariin, Toivakan Rivakan puheenjohtaja Jenni Ruohonen kertoo.

Rivakka haluaa toiminnallaan myös lähestyä niitä yläkouluikäisiä nuoria, jotka ovat jääneet pois seuran toiminnasta joko tarjolla olevien harrastusryhmien puutteen, vetäjäpulan tai siksi, ettei liikuntaharrastus muuten kiinosta.

– Olemme pyrkineet selvittämään, millainen toiminta houkuttelee nuoria osallistumaan ja liikkumaan. Selvitämme myös nuorten mahdollisuuksia osallistua itse toimintaan esimerkiksi vetäjinä. Hienoa olisi myös, jos pystyisimme saamaan nuoret kokeilemaan erilaisia lajeja, joista voisi löytyä uusia intohimoja.

Yksi Rivakan tavoitteista on tukea perheiden yhdessä liikkumista ja yhdessä tekemistä.

– Haluamme aktivoida koko perhettä liikkumaan ja kokeilemaan erilaisia lajeja. Olemme järjestäneet perheliikuntaa esimerkiksi jääkiekon, yleisurheilun ja frisbeegolfin parissa. Selvittelimme hankkeen aikana myös mahdollisuutta tarjota perheiden yhteiseen liikkumiseen päällekkäisiä harrastusmahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun perheen lapsi tai lapset tuodaan harrastamaan jotain lajia, vanhemmille tarjotaan harjoitusten ajaksi mahdollisuus jonkin heille mieluisan lajin harrastamiseen yhdessä muiden lapsiaan harrastuksiin tuoneiden kanssa, Ruohonen kertoo.

Tämä edistää vanhempien liikkumista ja helpottaa perheiden aikatauluja. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden perheiden verkostoitumiseen.

Seuran visio on olla jäseniä sekä liikkujia houkutteleva liikkujayhteisö ja yhtenäisyyden rakentaja.

– Toivakassa on jo pidempään puhuttu yhteistyön voimasta. Kunnan, järjestöjen ja kuntalaisten yhteistyö on merkittävää ja tästäkin lauantaina järjestetystä tapahtumasta saatiin isompi ja houkuttelevampi usean toimijan yhteistyönä. Tämän tapahtuman osalta haluaisin kiittää erityisesti toivakkalaisia nuoria Jonia, Tatua ja Eemiä. He lähtivät iltakisaa järjestämään ja toivat omien verkostojensa kautta tapahtumaan frisbeegolfia harrastavia ihmisiä myös Toivakan ulkopuolelta. Kun aktiivisia puuhaihmisiä on seurassa nykyään vähemmän, niin olisi hienoa, että useamminkin tultaisiin mukaan vaikka näin kertaluonteisesti järjestämään jotain, mistä on itse kiinnostunut, hän jatkaa.

Rivakkalaisten tavoitteena on kehittää yli 100-vuotiasta seuraa pitkällä tähtäimellä.

– Seuraamalla muita suomalaisia urheiluseuroja ja vertailemalla heidän toimintatapoja omiimme etsimme ratkaisuideoita uusien seuratoimijoiden löytämiselle ja Toivakan Rivakan liikkujayhteisön luomiselle.

Tarkoitus on löytää sellaisia malleja, jotka tulevat jatkumaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana luodut yhteistyöverkostot, koulutetut vetäjät ja uudet aktiiviset jäsenet ovat avainasemassa toimintamme vakiinnuttamisessa.

Toivakan Rivakka lähestyykin kyläläisiä kysymällä heidän tavoitteitaan.

– Onko sinulla toiveita, mitä toimintaa voisimme järjestää kylillä, nuorille tai perheille? Oletko itse jonkin osaamisen taitaja ja haluaisit vetää toimintaa? Haluatko kouluttautua lisää ja hyödyntää osaamista seurassa? Ota rohkeasti yhteyttä meihin rivakkalaisiin, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toteuttaa ideoitasi, Jenni Ruohonen kannustaa.

Veikko Ripatti