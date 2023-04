Toivakassa makeaa mahan ja silmien täydeltä

Toivakan Marttayhdistys järjesti koulukeskuksen keittiöluokassa suklaa- ja leivoskurssin. Kurssin opettajina olivat kondiittoriopettajat Marja-Leena Pitkäjärvi ja Jarko Äijänen. kurssilla käytiin lävitse täytekakkujen ja leivosten koristelua suklaan avulla. Pitkäjärvi on jo työuransa jättänyt selkänsä taakse, mutta nauttii edelleen leivonnaisten teosta ja haluaa jakaa ammattitaitoaan nuoremmille. Jarko Äijänen kertoi taipaleestaan leipomoalan yrittäjänä.



– Kasvoin Saarijärven salomailla jauhopussien ja pinnavaunujen ympäröimänä. Yrittäjäperheen nuorimmaisena yrittäjyys tuli tutuksi ja osaksi elämää jo pienenä. Leipuri-kondiittoriksi valmistumiseni jälkeen työskentelin eri leipomoyrityksissä. Työn ohessa kouluttauduin opettajaksi ja nyt olen toiminut 16 vuotta leipuri-kondiittoriopettajana. Yrittäjyyden ”siemen” on itänyt vuosien ajan ja nyt on aika kylvää osaamista kurssien ja suklaakoristeiden muodossa, Äijänen kertoo.

Jarko Äijänen esitteli kurssilla koristekalvosarjan, joka on Jkonditoria & Kurssit -yrityksen uutuustuote.



– Kalvojen avulla syntyy nopeasti ja helposti kauniita suklaakoristeita mm. kakkuihin, leivoksiin sekä jälkiruokiin. Kalvot ovat elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä sekä uudelleen käytettäviä. Tällä hetkellä on myynnissä lehti-, sydän-, perhonen- ja höyhenkalvosarjat. Syksyllä myyntiin on tulossa uusia kalvosarjoja.

Tämänkertaiselle Marttojen kurssille osallistui 16 kurssilaista ja taidokkaita leivonnaisia tehtiin yhteistuumin ja nautittiin jälleen kerran uuden oppimisesta.

Veikko Ripatti