Toivakassa on toukokuussa vietetty kahden yli satavuotiaan kyläläisen syntymäpäiviä. Liisa Heinonen täytti 102 vuotta Hoivakoti Soivakassa 20.5. Martti Manninen vietti 104-vuotisjuhliaan 25.5. kotonaan. Vierailimme Martti Mannisen syntymäpäivillä. Korkeasta iästään huolimatta hän asuu vielä omakotitalossaan Ruuhimäellä. Mikä on hänen korkean ikänsä salaisuus?

– Sanoppas se, tokaisee Manninen ja katsoo silmiin, jatkaen samaan hengenvetoon, että yläkerran isäntä ei ole vielä kutsunut luokseen. Siksi ollaan täällä.

Manninen antaa samalla tunnustusta kuntouttavalle sairaanhoidolle sodan jäleen. – Kuntoutukseni on haavoittumiseni jälkeen auttanut paljon. Joka hetken muistan kun haavoituin. Luoti lävisti pääni ja siitä alkoi kohtuupitkä sairaalakierros. Sieltä kuitenkin palasin vielä takaisin sotahommiin autonkuljettajaksi.

Mitä 104-vuotias haluaa sanoa nykynuorille?

– En taida sanoa mitään, ei ne usko minua kumminkaan. Sen sanon, että nuoret eivät nykyisin taida ymmärtää, sitä mikä oli tilanne maassamme sota-aikana. Toivoisin, että nuoret tutustuisivat Suomen historiaan ja meidän käymiimme sotiin.

Juhlapuheessaan kirkkoherra Panu Partanen totesi, että Toivakan tulisi hyödyntää kuntamarkkinoinnissaan sitä, että Toivakassa eletään vanhoiksi.

Mannisen tupa oli aivan täynnä sukulaisia ja ystäviä ja juhlakahveja vietettiin iloisen puheensorinan keskellä. Kuulumisia vaihdeltiin ja päivänsankarille kohotettiin onnittelumaljat.

Liisa Heinonen on toiseksi vanhin Toivakan asukas. Hoivakoti Soivakassa asuvaa 102 -vuotiasta Heinosta kävi tervehtimässä Toivakan kirkkoherra Panu Partanen.

Toivakan vanhin, juuri 104 vuotta täyttänyt Martti Manninen.

Veikko Ripatti