Toivakan yrittäjät iltakahveilla Toivakkatalolla

Toivakan kunta järjesti yrittäjilleen iltakahvitilaisuuden tiistaina 18.4. Ilta vietettiin vapaan keskustelun ja kunnan kuulumisten merkeissä. Lisäksi yrittäjät saivat tutustua kunnan heille tarjoamiin palveluihin kuten yrityspalveluseteliin. Kunnan kuulumisia kertoi kunnanjohtaja Helena Vuopionperä- Kovanen

Yrittäjille tarjolla olevista palveluista valotti työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen.

Kunnanjohtaja Vuopionperä-Kovanen toivotti mukaan tulleille yrittäjille hyvää Keski-Suomen päivää. Hän on siirtymässä pian Viitasaaren kaupunginjohtajaksi joten Toivakan kunnanjohtajan paikka on haettavissa. Noin neljän vuoden aika Toivakka-laivan ruorissa on ollut Vuopionperä-Kovaselle hyvää ja opettavaista aikaa.

– On ihanaa ollut tämä aika kanssanne. Toivakan yrittäjillä on keskenään hyvä yhteishenki. Viime ajat on jumpattu tilinpäätöksen kanssa. Siinä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulos on rasittanut kaikkien kuntien taloutta tuloksen oltua alijäämäinen. Toivakan kunnan viime vuoden tulos oli ylijäämäinen, mutta olisi ollut vieläkin parempi ilman tuota sairaanhoitopiirin kustannusta. Työt ja haasteet eivät Toivakassa lopu, vaan kirittävää riittää kaikilla sektoreilla.

Vuopionperä-Kovanen kertoi, että ukrainalaisten tulo Toivakkaan on aiheuttanut yhteistyön lisääntymisen vastaanottokeskuksen kanssa.

– Ukrainalaisten kotouttaminen on yksi haasteistamme. Kunnassa on tällä hetkellä 2407 asukasta. Tähän lukuun ei ukrainalaisia ole vielä laskettu mukaan. Kunta järjesti idea-kilpailun osallistavan budjetoinnin kautta toteutettavista hankkeista ja sen voitti maastopyöräilyreitin teko. Ihmisten liikkuminen on haasteena kaikilla Keski-Suomen kunnilla. Ideakilpailussa oli mukana mm. uimarannan kehittäminen ja kunnan keskustaajaman näyttävyyden parantaminen. Markkinapäiväkin lähestyy ja siitä toivotaan toivakkalaisten yritysten näyttävää esilletuloa.

– Markkinoiden onnistuminen edellyttää kaikkien yrittäjien ja järjestöjen mukaantuloa. Markkinoiden yksi tehtävä on tuoda yritykset esille kaikkine tuotteineen, totesi Martti Herman Pisto.

Pisto kertoi samalla terveisiä Eläkeläisten Toivakan yhdistyksen toiminnasta.

– Toivakan eläkeläisten keskuudessa on noussut esille uuden pelin ja peliradan tekeminen Toivakan urheilukentän alueelle. Pelin nimi on krolf. Se on kroketin ja golfin yhdistelmä, missä pientä palloa lyödään erikoismailalla, joka muistuttaa krokettimailaa. Sitä nimitetään myös krokettigolfiksi. Krolfissa käytetään kroketin pelivälineitä ja peliä pelataan kuten golfia.

Kesäkuun kahdeksantena päivänä on Eläkeläisten Toivakan yhdistyksellä liikuntatapahtuma ja tällöin radalla pelataan ensimmäisen kerran. Pelin puuhaisäntänä toimii Toivakan eläkeläisten liikuntavastaava Esko Hietanen. Pelikentän rakentaminen kaikkine pelivälineineen rahoitetaan yritysten kautta siten, että yritys lunastaa oman pelireikänsä 100 euron hintaan. Peli on huomioitu kansainvälisestikin, sen MM-kisat pelataan tänä vuonna Tanskassa. Lisätietoa pelistä löytyy netistä googlettamalla sanan krolf.

Työkykypäivä oli yrittäjiä kiinnostava tapahtuma. Työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen kertoi työkykypäivän koskettavan myös yrittäjiä.

– Työkykypäivässä asiantuntijat vastaavat yrittäjien niin omiin kuin heidän työntekijöitään koskeviin haasteisiin. Toivakkatalolla vietetään 23.5. työkykypäivää. Työkykypäivä on avoin kaikille Toivakkalaisille työkykyasioista kiinnostuneille eikä vaadi ennakkoilmoittautumisia. Tilaisuudessa on kahvitus.

Työkykypäivän lisäksi tärkeä asia on Maaseuturahoituksen myöntämä Leander-tuki. Sen rahoituskausi on juuri käynnistynyt ja varojen haku kylähankkeisiin alkanee mahdollisesti toukokuun lopussa. Tästä on tulossa lisää tietoa myöhemmin.

Kuin mansikkana kermakakun päälle Marjonen kertoi Toivakan yrityspalvelusetelistä.

– Toivakkalaisille yrityksille myönnettävä yrityspalveluseteli on tarkoitettu Y-tunnuksen omaaville yrityksille joiden kotipaikkakunta on Toivakka. Tuki on suunnattu esimerkiksi yritysten ja yrittäjien käyntikorttien, messuosastojen ja lisäkoulutuksen hankitaan, jotka koskevat yrityksen toimintaa. Palveluseteliä ei voi hakea yrityksen perustoimintaan, kuten laite- ja konehankintoihin. Se ei koske myöskään toimintoja, joihin yritys saa jo muuta julkista tukea. Toivakan tuki on kohdistettu yrittäjän perustyön ohessa oleviin mainos- ja markkinointikuvioihin ja se on maksimissaan 600 euroa.

Lisäksi Marjonen esitteli yrityksiltä jo kiitosta saaneita kunnan kotisivuja, joissa yrittäjille suunnatut palvelutkin ovat hyvin esillä. Kotisivuilta löytyy myös uusi yrittäjien palveluopas.

Seuraava yrittäjien tapaaminen on aamukahvitilaisuus 30.5. Toivakkatalolla.

