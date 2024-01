Toivakan venesatama nyt talvisessa virkistyskäytössä

Toivakan Isonkylän rannan venesatama on saatu talviseen virkistyskäyttöön.

Talvikalastusmahdollisuuden lisäksi jäälle on aurattu mutkikas ajorata liukkaankelin harjoittelua varten. Jäärata-ajatuksen toteuttajana on Toivakan Autourheilukerho.

– Tarkoituksena on saada luistattelijat pois liikenteestä sille hommalle sopivaan paikkaan. Ja tarjota treenipaikka heille, jotka suorittavat ajokorttia tulevana kesänä. Että on jotain pohjaa ensimmäisille liukkaille ensi syksynä, Mika Mäkelä kertoo.

Autourheilukerholle rata on myös merkittävä rahalinen panostus.

– Käyttöajat ovat päivisin kello 12–18 välisenä aikana. Muuna aikana ajaminen ei ole lupaehtojen mukaista. Tämän radan luvittaminen viranomaistyönä kustansi 500 € / talvi eli tonnin setti. Aurauksista tulee polttoainekuluja vajaat 50 euroa aurauskerralta, Mäkelä jatkaa.

Pilkkimiesten ja -naistenon muistettava se, että jäärata ei ole parkkipaikka. Radalle ei saa pysäköidä autoaan eikä edes sen lumipenkkojen välittömään läheisyyteen. Jääradalla saattaa joku ajaa vauhdikkaastikin, ja auto voi karata käsistä ja osua lähelle pysäköityyn ajoneuvoon.

Kävimme ajamassa radan ja totesimme, että liukastahan se jää on. Nyt oli vähän alkava lumipyry jo rataa peitellyt, mutta radan toteuttajan toimesta se taas aurataan.



Venelaiturin vieressä on jälleen myös napakelkka lapsille käytössä. Sillä saa vinhaa kyytiä ja jos on oikein tehokas aisantyöntäjä. Sekä rata, että napakelkka ovat kyläläisten vapaassa käytössä, kunhan käyttöohjeita noudatetaan.

Viime talven kelkka kesti hienosti, eikä se kohdannut ilkivaltaa. Kelkka on rannassa niin kauan kuin kelit sallivat.

Leppäveden Isonkylän rannan satamassa on käynnistymässä myös ympärivuotinen perusparannushanke ja kehittäminen. Kunnan talousarviossa hankkeelle on varattu tälle ja ensi vuodelle yhteensä 70 000 euroa.

Satamalla on potentiaalia merkittäväksi turistien tuojaksi Toivakkaan, sillä Isonkylän rantaan on mahdollisuus veneillä niin Keiteleeltä kuin Päijänteeltä.

Veikko Ripatti