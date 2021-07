Toivakan Vanha Pappila on Kotiseutukeskus

Toivakan Pitäjäseura järjesti Vanhassa Pappilassa avointen ovien päivän. Tutustumiskäynnille pappilan miljööseen saapui noin 40 vierasta. Perinnekorsu, museoaitta ja Vanha pappila olivat tutustumisen kohteena. Pitäjäseuran puheenjohtaja Marjatta Taipale näkee tarpeelliseksi tuoda Vanhan Pappilaa ja sen pihaympäristöä tutuksi.

– Tänään täällä on käynytkin useita entisiä toivakkalaisia joille tämä talo on muistojen paikka. Esimerkiksi vieraittemme joukossa oli tamperelaisrouva, joka muisteli lapsuusaikaansa, jolloin heidän kotinsa oli tässä rakennuksessa.

Mielenkiinnolla perinteeseen tutustuivat mm. Kerttu Kauppinen ja Tiina-Maria Perkiö.

Kauppinen asuu nyt Leppälahdella ja hänelle Vanha Pappila tuli tutuksi mummonsa välityksellä.

– Mummoni Ida Sutelainen kävi täällä pappilassa leipomassa erilaisiin juhliin. Olin mummon mukana ja tulin tuntemaan pappina silloin olleen Kalle Lukumiehen, joka asui pappilassa perheineen. Lukumies oli lisäksi kastepappinani. Siitä, kun olen viimeksi täällä käynyt, on nyt jo yli kuusikymmentä vuotta, kertoi Kauppinen.

Tiina-Maria Perkiö on syntyisin Kankaisten kylältä, jonka maisemat hän jätti taakseen yli neljäkymmentä vuotta sitten.

– Nyt olen paluumuuttajana tullut takaisin Toivakkaan, mikä on tänä aikana muuttunut paljon. Uutta ovat ainakin molemmat koulurakennukset, terveysasema ja uusi Hoivakoti Soivakka. Muistoista ehkä tärkein on se, kun minut on synnytyssairaalalta kotiin palatessa kastettu tässä rakennuksessa marraskuussa 1961. Kastajana oli kirkkoherra Kalle Lukumies. Monet vanhat pappilan tavarat ja huonekalut nostavat lapsuusmuistot mieleen, kertoi Perkiö.

Vuosien saatossa Vanha Pappila oli myös partiolaisten kokoontumispaikkana. Partiolaiset harjoittivat toimintaa pihapiirissä ja tarpeen tullen kokoontuivat myös pappilan yläkerrassa olevissa kahdessa huoneessa. Tuosta ajasta muistona on se, että itsenäisyyspäivän soihtukulkueen partiolaiset aloittavat aina Vanhan Pappilan pihalta.

Toivakan Pitäjäseuran puheenjohtaja Marjatta Taipale näkisi mielellään uusia talkoolaisia Pitäjäseuran toiminnassa.

– Toivoisin, että saisimme apujoukkoja tämän arvokkaan pappilan ja sen ympäristön eli kuten sanomme Kotiseutukeskuksen ylläpitämiseen. Tarvitsisimme nyt esimerkiksi matonpesijöitä ja polttopuiden liiteriin kantajia sekä toimijoita erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Syyskuussa valitaan uusia johtokunnan jäseniä ja johtokuntaankin voi pyrkiä mukaan. Yksi tärkeäksi koettu projekti on Toivakan Joulu -lehden teko. Otamme vastaan juttuvinkkejä, valmiita kirjoituksia ja valokuvia kylän tapahtumista vuoden 2021 varrelta. Nyt heinäkuussa väkemme vetää hivenen henkeä, mutta taas elokuun alusta alkaen joka maanantai pidetään talkoopäivää ja sinne ovat kaikki kykenevät tervetulleita, Taipale toivottaa.

Lisätietoja:

taipale.marjatta@gmail.com

Veikko Ripatti