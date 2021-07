Toivakan torilla markkinatunnelmaa

Torimyyjien kiertue pysähtyi tiistaina Toivakassa. Toivakkatalon edusta täyttyi myyntikojuista ja tarjolla oli niin vatsantäytettä kuin hellevaatteitakin.

Herkullisen savukalantuoksu leijui Koivulan Savukalan myyntipisteen luona ”apupoika Anteron” tarjoillessa maistiaisia markkinaväelle. Myynnissä oli monella tavalla maustettua kotimaista savukirjolohta. Oli kylmäsavulohta, aurajuustolämminsavulohta, pippurista lämminsavulohta tavallisen lämminsavu- ja kylmäsavulohen lisäksi. Koivulan Savulohi on mansikkaviljelijänä aiemmin toimineen lievestuorelaisen Tomi Mäkisen omistama. Hän perusti kalasavustusyrityksen vuonna 2015.



– Savustettujen lohifileiden lisäksi tuotantomme sisältää myös graavilohifileet. Tuotteemme on otettu hyvin vastaan ja palaute on ollut erinomaisen hyvä. Saamme kalat suoraan Kalaneuvos Hukkaselta Sastamalasta. Hän tuo meille lastin ruodotonta kotimaista kirjolohta joka maanantai ja me sitten jatkojalostamme sen, hän kertoo.

Saimi Virtanen istui pyörätuolissa avustajanaan tytär Pirjo Virtanen. Saimi oli halunnut markkinoille tapansa mukaan ja nautti olostaan, vaikka toinen puoli kehoa onkin halvaannuksen lamaannuttama. – Ainahan minä markkinoilla tykkään olla. Siellä tapaan tutut ja ystävät ja mikäs on nytkin olla, kun hieno tyttäreni on apunani, totesi Saimi. Saimin juttusille oli tullut Aino (Anu) Ollinen. – Minulle markkinat ovat sosiaalinen tapahtuma. Täällä kohtaan tuttuja ja kuulen heidän kuulumisiaan, iloitsi Aino.



Muista markkinatuotteista poikkesi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy. Valokuitutietoiskua antoi IT-Palvelu Halisen Kari Halinen. Keski-Suomen Valokuituverkot on kymmenen kunnan omistama yritys. Toiminta-alueena sillä on koko Keski-Suomen maakunta.

– Pohjoisin paikkakunta on Pihtipudas ja eteläisimmäksi tulee pian Joutsa. Toivakkalaisille tiedoksi, että Toivakassa on jo runkoverkko valmiina ja nyt parhaillaan täydennetään pistoja naapurikiinteistöihin. Palaute valokuituverkon toimivuudesta on ollut hyvä. Mikään mobiiliverkoista ei vastaa valokuitua. Ei edes 5G-verkko pärjää meille. Nyt kannattaa miettiä valokuidun ottamista, sillä täydennyskierroksia ei tule joka vuosi. Kaivutyöt Toivakassa hoitaa Maanrakennus J & J Mynttinen Oy, kertoi Kari Halinen.

Veikko Ripatti