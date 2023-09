Toivakan perinnepolku kutsuu kävelylle

Toivakan Pitäjäseura käynnisti vuonna 2003 Perinnepolun rakentamisen keskustaajamaan. Polku on noin kuusi kilometriä pitkä. Matkalla on kahdeksan rastia, joissa esitellään valokuvien avulla polun varrella olevia paikkoja, kuten kirkko, Vanha pappila, veteraanikorsu ja Silanterin torppa. Lisäksi on kuvia vanhoista maataloista, Toivakan luonnosta, eläimistä, kasveista ja betonitehtaasta. Valokuvia on pyritty vuosittain vaihtamaan. Nykyisin perinnepolkua hoitaa Toivakan kunta.



Kävimme tutustumassa 20-vuotiaaseen Toivakan perinnepolkuun, nyt kun sen opasmerkintöjä on uudistettu. Uusin kunnan nettisivulta löytyvä ohje opastaa perinnepolun alkavan kirkonmäeltä. Polku kulkee taajamassa osin taajamateitä pitkin, osin metsämaastossa.



Polku etenee kirkonmäeltä koulukeskuksen pihan läpi kirjaston taakse ja siitä Palosentietä kohden. Palosentieltä polku etenee urheilukentän sivua myötäillen Paikkalanvuoren laavulle. Laavulta polku nousi ennen lasten pulkkamäen päälle, mutta nyt se ohjataan laavulta suoraan Versotielle. Versotien päästä käännytään Toivakantietä kohti Vanhaa pappilaa, ja sen pihan läpi Uudensillantielle ja edelleen Äikärintielle.

Tässä vaiheessa kannattaa huonompijalkaisten ja lasta vaunussa työntävien sekä rollaattorin avulla liikkuvien lähteä reittivaihtoehto kakkoselle. Eli jatkaa Uudensillantietä Silanterintielle, siitä Joutulantielle ja Ahokkaantielle. Reitti lyhenee näin noin viiteen kilometriin. Pidemmällä reitillä Äikärintien päästä alkaa metsäpolkuosuus. Tämä polkuosuus päättyy Uudispellontielle, joka vasemmalle käännyttäessä päätyy venerantaan, jossa on myös wc, omat paperit kannattaa varata reppuun.

Silanterin torpan aittojen katolle on saatu uudet päreet. Navetan katolla sen sijaan kasvavat horsmat ja katto saattaa ensi talvena jo luhistua. Torpan miljöö on olennainen osa perinnepolkua.



Perinnepolku jatkuu Uudispellon tielle tultaessa oikealle ja ohjautuu opasteiden opastamana Silanterin torpan pihalle. Perinnetorpalta matka jatkuu Ahokkaantielle ja siitä se etenee Läsäntielle ohittaen MH-Betonin tehtaan. Vastaan tulee Toivakantie ja Toivakkatalo. Tästä onkin lyhyt matka vasemmalle Salomonintielle, joka johtaa perinnepolun alkuun.





Perinnepolku antaa mukavan kuvauksen toivakkalaisesta luonnosta, asutuksesta ja osin myös teollisuudesta. Lukuisat opastaulut kertovat maatilojen jakautumisesta, MH-Betonista, Toivakan luontopoluista yms.



Liikkumiseen on suomalaisilla tarvetta. Sen on havainnut myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka täytti viime viikolla 75 vuotta ja haastoi suomalaisia kävelemään.

Helsingissä järjestettiin kävelytempaus presidentin johdolla Töölönlahden ympäri viime sunnuntaina. Toivakassa puuhamiehenä toimi Timo Siukonen, jonka johdolla priimakunnossa oleva Perinnepolku kierrettiin Niinistön esimerkin mukaisesti keskustellen.

Veikko Ripatti