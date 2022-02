Toivakan kotihoidolle uudet autot

Toivakan kotihoito elää entisten, mutta osin uusienkin haasteiden edessä. Kotihoidon työntekijät ovat saaneet käyttöönsä myös kaksi uutta työautoa. Piipahdimme kotihoidon toimistolla kuvaamassa uuden ajokin ja samalla jutustelimme vanhuspalveluvastaava Annukka Niemen kanssa kotihoidon nykytilasta.

– Kotihoito tukee kotona asumista entiseen malliin, mutta uusi hyvinvointialue on se, mihin nyt jo luodaan katsetta. Hyvinvointialueen osalta mietitään palvelujen yhtenäistämistä ja sitä varten ollaan ottamassa käyttöön RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmää, kertoo Niemi.



RAI- järjestelmä koostuu useista eri käyttötarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunnitelluista asiakkaan arviointivälineistä. Se on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- sekä palvelusuunnitelman laatimiseen.

Toivakan kotihoidossa keskitytään nyt toiminnan sujuvoittamiseen. Siinä omalta osaltaan auttavat kotihoidon kaksi uutta Škoda Kamiq autoa. Joskus on hoitajien omilla pienellä maavaralla olleilla autoilla ollut vaikeuksia päästä kohteeseen lumen ja jään tehdessä teistä haastavia. Tosin vieläkin osa hoitotyön ajoista joudutaan ajamaan omilla autoilla.

– Uudet autot ovat citymaasturin tapaan hyvällä maavaralla varustettuja. Se auttaa huonojen ja lumisten teiden päässä oleviin kohteisiin pääsyssä. Autot olemme varustaneet ensiapu- ja tarvittavilla muilla hoitovarusteilla. Nämä autot eivät ole kunnan omia vaan ne ovat Autotalo Laakkosen leasingautoja. Tällä hetkellä Toivakan kotihoidossa on 47 vakituista asiakasta ja muutama tilapäinen.

Veikko Ripatti