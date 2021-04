Toivakan jätehuoltokokonaisuudesta huolehtii nyt Mustankorkea

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä Toivakan jätekuljetuksiin tuli merkittävä muutos. Aiemmin jokainen kiinteistön omistaja on itse järjestänyt ja sopinut jäteastioiden tyhjennyksistä. Huhtikuun alusta alkaen kuljetuksista on vastuussa Toivakan kunta. Kuntien omistama Mustankorkea Oy on kilpailuttanut jätekuljetukset kuntalaisten puolesta ja jatkossa jäteastiat tyhjentää koko alueella L&T Ympäristöpalvelut Oy.

Muutos koskee kaikkia toivakkalaisia asuinkiinteistöjä, eli niin omakotitalojen asukkaita, taloyhtiöitä kuin vapaa-ajan asukkaitakin. Käytännössä muutos ei ole kovinkaan suuri. Jäteastiat käy jatkossa tyhjentämässä eri jäteauto. Siirtymävaiheessa jäteastian tyhjennyspäivässä ja tyhjennysvälissä saattaa olla poikkeuksia. Jatkossa tyhjennysvälit palautuvat ennalleen, mutta tyhjennysten viikonpäivä saattaa muuttua uusien ja ympäristöystävällisten ajoreittien myötä.

Jätehuollon lasku tulee asiakkaille jatkossa Mustankorkealta. Ensimmäinen lasku tulee suurelle osalle paperisena, mutta jos on viime vuonna tilannut perusmaksun laskunsa e-laskuna, nämä tiedot löytyvät Mustankorkealta.

Lähtökohtaisesti kuntalaisen ei tarvitse tehdä yhtään mitään.



Kaikki jätehuoltoon liittyvä asiointi, kysymykset ja neuvonta hoituvat jatkossa Mustankorkean kautta.

Lähtökohtaisesti kuntalaisen ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Nykyiset asiakas- ja sopimustiedot siirtyvät alueella toimineilta kuljetusyrityksiltä Mustankorkean ylläpitämään asiakasrekisteriin. Jos tiedoissa on päivityksen tarvetta, vanhoja yhteystietoja tai muuta muutostarvetta, asiakkaan pitäisi olla yhteydessä Mustankorkeaan. Varmuuden vuoksi ei kannata olla yhteydessä, jos asiat ovat kunnossa, sillä asiakaspalvelussa on joka tapauksessa odotettavissa ruuhkaa kevään aikana.

Jos jäteastia sijaitsee sellaisessa paikassa, että uusi jätekuljettaja ei välttämättä löydä sitä helposti pelkän osoitetiedon perusteella, kannattaa astian sijaintia täsmentää Mustankorkealle.

Jätteiden keräys ja kuljetus kilpailutetaan urakka-alueittain.



Mustankorkea Oy on Toivakan, Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen omistama jäteyhtiö, joka vastaa jätehuollosta näiden kuntien alueella. Mustankorkealla ei ole omia jäteautoja, vaan jätteiden keräys ja kuljetus kilpailutetaan urakka-alueittain.

Omistajakuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Jyväskylän seudun jätelautakunta, on päättänyt, että myös jätekuljetusten keskitetty järjestäminen kuuluu Mustankorkean vastuulle. Toivakan jätekuljetukset kilpailutettiin ja kilpailutuksen voitti L&T Ympäristöpalvelut Oy.

Jatkossa Mustankorkea auttaa ja neuvoo toivakkalaisia kaikissa jäteasioissa, myös jäteastian tyhjennyksiin ja jätteiden kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä.

Uuraisilla vastaavasta käytännöstä on kokemusta jo vuodesta 2014 lähtien, kun kunnasta tuli Sammakkokangas Oy:n osakas.

Hanna Lahtinen