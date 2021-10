Toivakan eläkeläiset ruskaretkellä Toivakassa

Eläkeliiton Toivakan yhdistys teki lokakuun alussa bussilla rengasmatkan Taka-Toivakan, Kankaisten ja Ruuhimäen maisemissa. Anneli Niemisen idea opastetusta kotiseutuajelusta sai lyhyessä ajassa täyden bussin verran, 54 henkilöä, ilmoittautumaan mukaan.

Erinomaiseksi oppaaksi saatiin aluetta hyvin tunteva Pentti Suuronen, joka oli myös perusteellisesti valmistautunut tehtävään ja loistavana esiintyjänä kertoi mielenkiintoisesti ja myös huumorilla höystettynä asioita ja tarinoita reitin ja sen eri kohtien historiasta.

Pentti valaisi Toivakan alueen historiaa alkaen aina jääkauden ajan jälkeen ja alueen asuttamista myöhemmin.

Uutta oli useimmille esimerkiksi, että jopa lappalaisia on asustellut alueella, mistä merkkejä on jäänyt mm. sellaisissa paikkojen nimissä kuten Lapinjärvi ja Lapinoja. Samoin se, että ensimmäisiä taloja ovat olleet ns. sotilasvirkamiestalot, mm. Kankaisen sotilastalo, Reivin ja Pöllykankaan talot.

Taka-Toivakasta matka jatkui Taulun kartanolle, jonka pihassa pysähdyttiin hetkeksi kuulemaan paikan historiaa. Sieltä jatkettiin Papumäentietä Papumäen talon ohi Kankaisille päin.

Saatiin kuulla, että Ruuhimäeltä Taulun kautta ja Papumäen kautta kulkeva tie on ollut jo Kustaa Vaasa aikaan ”sotatie” jota pitkin itään Ruotsin sotilasjoukot ovat tykkeineen ja varusteineen kulkeneetVenäjälle.

Myöhemmin Venäjän vallan aikana sama tie tunnetaan ”kauppatien” nimellä, kun ”laukkuryssät” kulkivat sitä pitkin.

Kankaisilla pysähdyttiin legendaarisen ”Punaisen torin” kohdalla, josta monet varmaan olivat kuulleet, mutta harva tiesi nimen syntyhistorian, jonka Pentti kertoi. Nyt paikka on vain teiden risteys, mutta aikanaan paikalla oli mm. kauppa, baari ja tanssilava.

Kankaisilla Lempi Leivoksessa syötiin maittava lounas samalla, kun kuultiin yrityksen historiasta ja toiminnasta lähiruoan ja leivonnaisten parissa.

Lounaan jälkeen pysähdyttiin Kankaisten kyläkoulun pihalla kuuntelemaan koulun lasten kaunista laulua leivästä ja ruoasta.



Matkaa jatkettiin Reivintietä, ”rallitietä”, Ruuhimäelle. Matkalla Pentti näytti Toivakan vanhimman henkilön, 102-vuotiaan sotaveteraanin Martti Mannisen kodin ja kertoi koskettavan muiston siitä, kuinka Toivakan rovasti Kalle Lukumies sodan aikana oli joutunut 10 vuorokauden aikana tuomaan Ruuhimäelle kuusi kertaa suruviestiä sodassa kaatuneiden omaisille.

Kylätalolle, entiselle koululle, kyläseura oli kattanut kauniisti maittavat pullakahvit, samalla kuultiin koulun historiasta ja kyläseuran puheenjohtaja Leena Rouhiainen kertoi kyläseuran toiminnasta.

Viisituntinen retki oli todella onnistunut, ennen kaikkea Pentin suurenmoisen opastuksen avulla, se kuului monen mukana olleen suusta. Todettiin, että emme tiedä kovin paljon kotiseudusta ja sen historiasta.

Ideoita seuraavasta retkikohteesta odotellessa…

Seppo Häyrynen