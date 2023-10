Toivakan apteekissa kokeillaan ilta-aukioloa

Toivakan apteekin uusi apteekkari Marianne Wiiri kertoo, että apteekissa kokeillaan joulukuussa ilta-aukioloaikaa.

– Tarkoituksena on, että apteekki on auki keskiviikkoisin kello 19 saakka. Näin muualla töissä olevat ehtivät hoitaa apteekkikäyntinsä oman kylän apteekissa niin halutessaan.

Wiiri aloitti apteekkarina lokakuun alussa.

– Edellinen työpaikkani oli ison ketjuapteekin apteekinhoitaja kolmisen vuotta, mutta sitä ennen olen työskennellyt proviisorina eri yksityisapteekeissa yli 20 vuotta. Minulla on laaja kokemus apteekkialalta ja ensimmäinen työ oli Ylitornion apteekissa kotipaikkakunnalla. Pohjoisesta muutin Helsinkiin opiskelemaan ja töihin. Lasten synnyttyä muutimme Keski-Suomeen ja viihdyin monipuolisissa apteekkitehtävissä esihenkilönä ja asiakaspalvelussa pitkään ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

– Toivakan apteekissa työskentelee loistava, motivoitunut ja itseohjautuva henkilökunta; kaksi farmaseuttia ja kosmetologi, joka on oikea monitoiminainen. Meitä on mukava, pieni työyhteisö ja minut otettiin heti lämpimästi vastaan. Asiakkaat ovat ihania ja toivottavasti opin nopeasti tuntemaan kyläläiset. Toivon, että oman kylän apteekkia pidetään tärkeänä palveluna ja otan mielellään toiveita vastaan niin valikoimasta kuin aukioloajoistakin.

Tarkoituksena on kehittää hyvinvointiin liittyvää tuotevalikoimaa ja mahdollisesti myös kosmetiikkaa.

– Hyvinvointiasiat kiinnostavat lääkemyynnin lisäksi ja olenkin kouluttautunut ravintovalmentajaksi, sekä hyvinvointi- ja kuntosalivalmentajaksi. Aion liittää Toivakan apteekin Liikkujan apteekki -konseptiin ja minulta voi kysyä neuvoja miten lääkehoitoa tuetaan liikunnalla ja oikeanlaisella ravinnolla.

Toivakka oli Wiirille tuttu paikka entuudestaan vain moottoripyörän selästä.

– Harrastan lavatansseja, kuntosalia ja ryhmäliikuntaa, hiihtoa ja laskettelua moottoripyöräilyn lisäksi. Ikuinen opiskelu on lähellä sydäntä ja hyvinvointiasioiden lisäksi olen opiskellut yrittäjyyttä ja johtamista.

Wiiri sanoo, että apteekki on tärkeä paikka pienissä kunnissa.

– Lääkeneuvonta on yksi apteekin tärkeimmistä tehtävistä. Apteekit ovat osa terveydenhuoltojärjestelmää ja apteekista saa laadukasta neuvontaa maksutta. Haluan tehdä yhteistyötä kunnan, paikallisyritysten ja -yhdistysten kanssa ja edistää Toivakan ja Leivonmäen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Maarit Nurminen