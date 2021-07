Toivakalle kuvataan kuvapankkia

Kuvilla on suuri merkitys viestinnässä ja valittujen kuvien kautta voidaan asioille antaa hyvin erilaisia sävyjä ja merkityksiä. Kuvan kieli on universaalia ja kuitenkin kulttuurisesti koodattua.

Isoja ja ilmaisia kansainvälisiä kuvapankkeja on nykyään tarjolla ja moni kuntakin niitä käyttää viestinnässään. Pelkästään näitä käytämällä kunnasta ei kuitenkaan välity kovin omannäköinen tai persoonallinen kuva.

Toivakkaan kasataan nyt uusi oma kuvapankki valokuvaaja Jenni Orasen toimesta. Hänelle on hyvin tärkeää saada tehtyä kokoelma. joka edustaa koko kuntaa tasapuolisesti.

– Hurjan usein omasta mielestäni käy niin, että kuntien ja kaupunkien kuvapankit ovat tietyistä ja samoista kohteista ja monesti ne ovat myös ydinkeskustaan tai taajaman sisään sijoittuvia kohteita. Itse taas sivukylän tyttönä olen kokenut, että myös pikkukylien upeita paikkoja pitäisi nostaa esiin, samoin kuin myös yritysten osaamista ja taitoa, mikä esimerkiksi täällä Toivakassa on ihan omaa luokkaansa. Meillä on paljon asioita, yrityksiä ja paikkoja, joita kaikki paikallisetkaan eivät tiedä, hän sanoo.

Vinkkejä Jenni Oranen on kysellyt kavereilta ja kuntalaisilta ja niitä myös saanut, mutta vieläkin hänelle voi vinkata jotain Toivakan piilossa olevaa helmeä tai mielenkiintoista kuvauskohdetta – maisemaa, ihmistä tai toimintaa.

Jenni Orasen oma lempipaikka löytyy Ruuhimäestä

– Rummakko on aivan ihana patikointi- ja marjamaasto. Itselleni se on jo lapsuudesta tuttu kun koulun kanssa kävimme siellä aina syysretkillä. Valtavan kaunis ja rauhaisa patikointireitti niin pidempään kulkuun kuin lyhemmällekin pyrähdykselle!

Kuvassa muutama esimerkki mahdollisista kuvapankkikuvista. On myös tärkeää, että kaikki vuodenajat ovat edustettuina kuvissa. – Lopulta kyse on kuitenkin arjen kauneudesta; meillä on ympärillämme paljon asioita, joihin ”turtuu” päivittäisessä elämässä ja unohtaa mitä kaikkea hienoa onkaan ihan nurkan takana, Jenni Oranen sanoo.

Hanna Lahtinen