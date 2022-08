TM HaaPe Oy – kaikenlaisen työn taitajat

Kyynämöis-höytiäläisen yrityksen TM HaaPe Oy:n Pekka Haani ja Tero Mäkinen ovat niitä miehiä, joille mikään työ ei ole vierasta. He tekevät töitä käsillään kokemuksen ja koulutuksen antamalla taidolla. Yrityksensä he perustivat vuonna 2009 ja työtahti on ollut alusta lähtien kova. Työn jälkeä kiitellään vuolaasti.

– Työmme on jumalattoman monipuolista. Teemme uutta, korjaamme vanhaa, maalaamme, veistämme, raudoitamme, kaivamme ja kohennamme. Harvoin tulee sellaista työtarjousta, etteivät rahkeet riittäisi, eikä työtä voisi ottaa vastaan, sanoo Pekka Haani.

Pekka on vaatimaton. Hän toteaa, että työ ei ole vaikeaa eikä hankalaa, mutta aikaa se vie. Päivät ja illatkin kuluvat työssä, eikä yrittäjä tuntejaan laske. Molemmilla miehillä on sama alan koulutus ja yhteistyö synkkaa.

– Varmasti jossain työssä pääsisi helpommalla. Voisihan sitä mennä tehdastyöhönkin. Silloin olisi työ- ja vapaa-aika erikseen, mutta taitaisi sellainen olla aika yksitoikkoista. Yrittäjän työ on kuitenkin itsenäistä, pohtii Pekka.

Keskellä helteistä heinäkuuta miehet työskentelivät Maija ja Kari Keski-Luopan kesämökillä Tehlonjärven rannalla. Mökin yhteydessä olevan saunan ulkoseinän alin hirsi oli lahonnut.

Miehet poistivat lahot osat ja laittoivat uuden hirren tilalle. Samalla valettiin uusi lattia ja korjattiin korvausilmakanava. Lattia vielä käsiteltiin asianmukaisella pinnoitteella ja sauna oli valmis. Hyväkuntoiset lauteet nostettiin työn ajaksi kattoon roikkumaan.

